北港國小到高中排球隊3校結盟 誓師朝3冠王邁進

為不讓優秀球員外流，雲林縣北港鎮北辰國小、建國國中到北港高中，三級學校銜接結盟，日前建國國中摘下排球最高賽事的全國聯賽亞軍，3支球隊今天大會師，宣誓齊心努力朝全國3冠王邁進，達成「9年制」排球隊目標。

國內排球素有金牌球隊美名的雲林縣北港鎮北辰國小，培育出不少國手，在全國各地遍地開花，早年優秀選手如今都外流他鄉，效力外縣市球隊，人才外流，甚為可惜，五年前在縣議員也是排球後援會長蔡岳儒號召下，協助北港建國國中成立排球隊，承接北辰國小的球員。

去年更再邀請北港高中結盟成立排球隊承接建國國中球員，完成國小到高中「三級結盟」隊伍，鼓勵學生留鄉培訓，獲不少家長支持，建國國中女排成軍以來，在全國賽屢屢爭金奪銀，日前在排球最高賽事的中小學全國甲組聯賽中，以些微差距奪銀，各界賀聲不斷，也讓北港9年制排球，邁向3冠王再跨出一大步。

今天由北辰國小校長陳明誌、建國國中校長林吉城、北港高中校長江耀淇各自率領排球隊齊聚北辰國小，由後援會長蔡岳儒、排球總教練黃國賢、黃津基見證3支球隊大會師，並為建國國中球隊慶功，首度齊聚團練交流，國、高中隊員也鼓勵即將參加5月中華盃大賽的北辰小將能旗開得勝，數十名球員土氣高昂，同心誓師朝3冠王目標邁進。