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挺恆春半島部落課輔班童 企業捐10年份獎助學金360萬
屏東恆春基督教醫院在恆春半島偏鄉部落開設兒童課輔班邁人第17年，今年成長至20個課輔班，照顧400位弱勢家庭學童；兒童節將夕，院方收到一份來自企業的愛心大禮，台灣長照醫學會與2家企業結合，捐助360萬共10年份的獎助學金給課輔班學童，院方大受感動，承諾持續加強偏鄉課輔班的兒童照顧，也期盼更多企業看見偏鄉弱勢家庭學童的教育需求。
帝篁國際公益平台董事長吳珅篁，與萬安生命公司董事長吳賜輝及台灣長照醫學會，有感於台灣尾學童地處偏遠，物資較為匱乏，在兒童節前夕捐出360萬元，作為補助30位恆春半島偏鄉弱勢孩童10年助學獎金之用，期許孩子可以在愛心支持下健康成長、逐夢飛翔；恆基副院長王宗揚、陳美枝昨天特別帶著孩子北上感謝善心企業的愛心送暖。
台灣長照醫學會理事長劉伯恩及基督教路加傳道會總幹事吳麗芬表示，政府在公共政策面已有補助偏鄉的方案，但在增加教育及提升就業機會和縮小醫療城鄉差距上，仍需要民間公益團體的參與，才能填補偏鄉資源的不足，台灣早年在醫療及教育方面，曾受馬偕博士的愛心支援，如今企業也能成為一個手心向下的人，與同處一島的弱勢族群分享，得到「施比受更為有福」的祝福。
恆基院長黃健榮說，恆春半島偏鄉部落孩童不少是隔代教養或單親家庭，他們放學後無人照顧，兒童課輔班成為貼心的保母，課輔班的經營和維持需要經費，收到此次助學金可挹注台灣尾學童現在和未來發展，期盼藉此次愛心拋磚引玉，播下更多愛心的種子投入落山風的故鄉，點亮台灣尾學童新希望。
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