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賴清德宣布下學期雄中、雄女併校？ 雄中百年校慶樂翻

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
雄中百年校慶適逢愚人節，副總統賴清德趁機開玩笑，宣布下學期雄中與雄女合併。記者王昭月／攝影
雄中百年校慶適逢愚人節，副總統賴清德趁機開玩笑，宣布下學期雄中與雄女合併。記者王昭月／攝影

高雄中學今天喜慶百年校慶，副總統賴清德到場祝賀，公開宣布下學期雄中與雄女兩校合併，學生可相互在對方的校園上課，不只男女合校，也男女合班，問大家高不高興，他一說完，台下歡呼聲四起，隨即他補上一句，「今天是國際愚人節，祝雄中百年校慶快樂」，惹得全場師生爆笑，歡樂滿堂。

賴清德今早代表總統蔡英文參加雄中百年校慶，故意發布雄中雄女併校「假訊息」，在愚人節博君一燦，也製造校慶高潮。

賴上台致詞時說，欣逢雄中百年校慶，很榮幸見證此一時刻，分享驕傲，他不是雄中人，也不是高雄市長，不能要求學校把圍牆放低，要求各科考試簡單點，但在這個歡欣鼓舞時刻，他要帶來喜訊，除祝福雄中生日快樂，喜上加喜的是，政府決定雄中、雄女下學期期開始合併，雄中可到雄女上課，雄女也可到雄中上課。

他一說完，台下掌聲如雷，歡呼聲四起，接著又問，「男女合校，也男女合班，大家高不高興」，正當大家在台下樂翻時，他補上一句，「今天是國際愚人節，祝 中百年校慶快樂」，惹得大家哄堂大笑。

賴清德說，雄中歷任校長老師春風化雨、作育英才，畢業校友在國內外不同領域作出貢獻，在現任校長莊福泰與立委莊許智傑、高市長陳其邁者都是72級畢業生，高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆是肝臟移植權威，科技界聯發科及國巨董事長也都是雄中人，演藝界有羅大佑，體有莊智淵，戴資穎，他們的成功都是秉持雄中「自強不息、實事求是、精益求精」的校訓，未來在校生都是數位元生代，在智慧新時代要占一席之地，校友們成功的精神可為榜樣。

高雄市長陳其邁是雄中畢業校友，學號90189，民國1980年考進，他說，在雄中有非常多酸甜苦辣的回憶，絕不是歡樂的日子。雄中人才濟濟，遠自台南也有頂尖學子報考，競爭激烈，我們雄中畢業是用畢業那年做為標記，念5年畢業很正常。

但他說，雄中學風自由奔放，能追逐自己的理想，學校也非常包容，當年他的啟蒙恩師王光輝每次上數學課，教兩題就讓大家自修，他體悟到，原來學問是要靠自己，不是靠老師。

陳其邁也提及以前車棚有名阿婆幫忙看車，大家在操場累了就到阿婆仔冰那裡喝紅茶，用塑膠袋插著吸管，然後自己搖，印象至今難忘

雄中慶祝百年校慶，副總統賴清德在「校友市長」陳其邁等陪同下，到教室回味年少青春。記者王昭月／攝影
雄中慶祝百年校慶，副總統賴清德在「校友市長」陳其邁等陪同下，到教室回味年少青春。記者王昭月／攝影
高雄中學今天慶祝百年校慶，校友與在學生歡聚一堂。記者王昭月／攝影
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高雄市長陳其邁是雄中校友，百年校慶返校，自曝許多青春紀事。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁是雄中校友，百年校慶返校，自曝許多青春紀事。記者王昭月／攝影
雄中校訓「實事求是，精益求精」，就題在百年紅樓校舍外牆，當年還殘留228事件槍枝掃射的彈孔。記者王昭月／攝影
雄中校訓「實事求是，精益求精」，就題在百年紅樓校舍外牆，當年還殘留228事件槍枝掃射的彈孔。記者王昭月／攝影

陳其邁 愚人節 賴清德

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