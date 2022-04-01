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竹縣文化局「藝桐笜夢」特展 科技互動感受桐花之美

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府文化局美術館1樓105展廳，即日起至4月17日，舉辦「藝桐笜夢」桐花主題裝置藝術特展，其中「桐遊‧虛實藝境」結合膠彩畫作與互動創作，觀展者只要透過手機掃描取得互動程式就能與桐花自拍，還能走進畫裡讓桐花片片飄落在身上，感受不一樣美學體驗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局美術館1樓105展廳，即日起至4月17日，舉辦「藝桐笜夢」桐花主題裝置藝術特展，其中「桐遊‧虛實藝境」結合膠彩畫作與互動創作，觀展者只要透過手機掃描取得互動程式就能與桐花自拍，還能走進畫裡讓桐花片片飄落在身上，感受不一樣美學體驗。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府文化局美術館1樓105展廳，即日起至4月17日，舉辦「藝桐笜夢」桐花主題裝置藝術特展，邀請5名女藝術家及2組學校團隊創作，其中「桐遊‧虛實藝境」結合膠彩畫作與互動創作，觀展者只要透過手機掃描取得互動程式就能與桐花自拍，還能走進畫裡讓桐花片片飄落在身上，感受不一樣美學體驗。

文化局指出，每年3到5月是桐花盛開的季節，藝桐笜夢特展呼應油桐雌花，邀請來自新竹各地的5名女藝術家徐子涵、許菊、范思琪、黃瓊儀、曾秀寶，以及清華大學、中國科技大學師生參展，藉由新竹在地材料與工藝，發揚桐花的美與意念，象徵「客家女性堅毅、純潔、虔誠的精神」，展現與她們對藝術的執著。

文化局長李安妤表示，除了科技互動體驗的「桐遊」展區，「桐在‧山林蒔光」以桐花所在的山林視聽體驗為主，展出素描、染藝、玻璃、陶藝與聲音裝置；「桐心‧橫山茶事」透過茶事香氛，傳遞客家獨特「茶席美學」，展出國立清華大學藝術與設計學系系列作品，以工藝設計表現「鋸切、焊接、銼修、拋磨、鑄造、琺瑯、鑲嵌」7種技法，演繹美感生活。

策展人陳惠琳表示，桐花對她來說是客家的代表，也是女性的形象，於是構思此次展覽以「女性」為主題，邀請因工作或創作材料，而匯聚到新竹的在地藝術家及學校設計團隊，以不同的創作手法述說她們對於桐花的想像、理解，展覽經由「展示、互動、應用」脈絡，從藝術家的生活、地方創生，到沉浸式互動體驗，展現工藝與人文創意的豐富生活之美。

詳情至文化局網站（ https://www.hchcc.gov.tw/ ）或文化局臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/hchcc.gov/ ）查詢。

新竹縣政府文化局美術館1樓105展廳，即日起至4月17日，舉辦「藝桐笜夢」桐花主題裝置藝術特展，其中「桐遊‧虛實藝境」結合膠彩畫作與互動創作，觀展者只要透過手機掃描取得互動程式就能與桐花自拍，還能走進畫裡讓桐花片片飄落在身上，感受不一樣美學體驗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府文化局美術館1樓105展廳，即日起至4月17日，舉辦「藝桐笜夢」桐花主題裝置藝術特展，其中「桐遊‧虛實藝境」結合膠彩畫作與互動創作，觀展者只要透過手機掃描取得互動程式就能與桐花自拍，還能走進畫裡讓桐花片片飄落在身上，感受不一樣美學體驗。圖／新竹縣政府提供

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