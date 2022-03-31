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論文涉抄襲遭撤銷碩士學位 台灣國樂團藝術經理離職

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

台灣國樂團藝術經理王乙聿去年爆出碩士論文抄襲，國立台北藝術大學日前正式公告撤銷其碩士學位。台灣國樂團所屬的國立傳統藝術中心表示，王乙聿4月1日起辭去台灣國樂團藝術經理職務，今日已完成離職手續。

傳藝中心今發布新聞稿表示，針對國立台北藝術大學撤銷台灣國樂團藝術經理王乙聿碩士學位一事，王乙聿本人表示尊重校方決定，將自4月1日起辭去台灣國樂團藝術經理職務，31日並已依規定完成離職程序。

國樂 樂團 離職

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