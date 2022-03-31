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國中自然／空氣好或壞？想了解今日的空汙狀況 你一定要認識AQI

聯合新聞網 / 力宇教育

出門在外，總覺得鼻子堵塞不適，甚至眼睛、皮膚充滿搔癢感嗎？小心空氣裡可能暗藏的危機！空氣品質與我們的生活息息相關，該如何避免在空氣品質不佳時接觸到骯髒的空氣呢？力宇教育的孟翔老師告訴你—讀懂空氣品質指標有多重要！

空氣品質指標簡稱AQI，是政府訂定的空氣汙染物指標值。空氣中有多種對人體健康不利的成分，依據成分和濃度不同，以其對人體健康的影響程度，分別換算成不同汙染物之副指標值，訂出AQI。我們不會換算沒關係，但是一定要會用。想了解這些指標數值代表的資訊嗎?讓孟翔老師帶你一塊探索，學習智慧遠離髒空氣。

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【力宇教育】

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空氣汙染

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