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壢商學生參加商業競賽獲佳績 所學結合行銷在地店家
桃園中壢高商昨參加國立雲林科技大學「2022年全國高中商業類學生創新商業專題競賽」，拿下商業行銷組第1名、數位科技組第1及第3名、會計財務組第3名及佳作，成為競賽場上最大贏家。
此次競賽壢商共參加商業行銷、數位科技與會計財務3個組別，推派5組學生作品參賽，全數進級決賽，拿下斐然成績。其中，獲得商業行銷組第1名的國際貿易科林佳儀、簡語霈，以桃園市南門公園的喜憨兒咖啡店為研究對象，發揮課堂所學行銷理論，結合公益理念，協助在地店家找出行銷新策略。
數位科技組第1名的卓妤謙、李依珊及米昕，將所學的AR技術，協助桃園蘆竹區的坑口社區，創作出虛擬整合且兼具趣味的導覽APP，重振在地社區的觀光效益。
另外，會計財務組獲得第3名及佳作的李庭碩、宋宛蓁、林妤謙、李翊蓁、李銘紘、葉依珊、柯俞亘與劉姿岑，利用會計財務的分析方式，協助中部有機小農解決銷售問題，並藉由宣傳有機農法，推廣食農教育的義涵。
壢商表示，學生結合課程中所學的商業知能，透過專題實作方式，協助在地店家、社區以及小農，改善其經營困境、行銷及會計財務問題，應用所學以提升在地業者與社區經營的效益。
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