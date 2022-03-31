家扶自強兒童長期照顧病父 還把獎金轉贈父親孝心感人

雲林家扶中心受扶學生鄭嘉瀧，獲選為今年度全國自強兒童，家扶主委陳燦勲今天表揚並發送5000元獎金，沒想到他把獎金當場獻給病父，藉以期望父親早日康復，孝心感人。

「生子當如嘉瀧！」14歲鄭嘉瀧貼心又孝順，三年來陪伴父親進出醫院，細心照護病父，上學之餘又負擔家務，一刻不得閒，他獲選為今年自強兒童，今天接受表揚，當天接過紅包獎勵金，當場獻給父親，此舉讓頒獎的雲林家扶主委陳燦勲十分感動。

鄭嘉瀧只說，希望爸爸病能治好早日健康，這輩子都能有爸爸的陪伴。簡單幾句受獎感言，感動全場。

雲林家扶中心督導王耀慶表示，鄭嘉瀧身材高大強健，不僅用功讀書，也參加學校的角力隊，去年拿下縣長盃角力賽80公斤級第二名，將代表雲林縣參加今年全中運角力賽，他期許自己的比賽成績更進步，延續父親年輕時的體育夢想，也藉以希望爸爸積極面對病魔。

鄭嘉瀧父親年輕時曾是跳遠選手，他承襲父親的體育夢想，加入角力社團努力練習，目前就讀國三的鄭嘉瀧，多數時間都在照顧罹癌父親，一有空就還揮汗如雨勤練角力，就為了用好成績讓父親開心，進而能快樂健康。

鄭父單親撫養鄭嘉瀧姊弟，多年前一場車禍，左腳不良於行，工作受挫，養家重擔落在他和姊姊身上，姊姊在外求學，平常由鄭嘉瀧獨力照病父，此外洗衣做飯及家務一手包辦。鄭父受傷後又檢出父罹患肝硬化，三年前轉為肝癌，經常接受栓篩、電療與標靶治療，目前僅靠低收補助與家扶的扶助勉強維持基本生活。

鄭嘉瀧陪伴父親治療三年如一日，功課之餘還到餐廳洗碗打工，看父親身體逐漸惡化，三天兩回跑急診，長期治療，他細心照護爸親不曾叫過一聲苦。忙著求學的姊姊不但想用功完成護理學業，將來當護理師當爸爸看護，一有空也會回來幫忙照顧爸爸。姊弟的孝行令人感動。