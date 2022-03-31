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考卷被改錯要回1分 國中妹「被老師當眾羞辱」：妳就是偷改

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／pixabay
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近日有一名網友控訴，妹妹的英文老師只因為改錯考卷成績，就當著全班的面羞辱她，斥責她自己偷改，妹妹怎麼解釋都沒用，仍不斷被老師冷嘲熱諷，妹妹最後哭著回家。

一名網友近日在Dcard怒發文，前幾天是國中段考，上禮拜五發了英文考卷，妹妹拿到後就先檢查考卷有沒有改錯，馬上就發現到改錯一題，並且和隔壁同學反應，改錯的分數是89分，實際分數為90分，英文老師曾經也改錯過妹妹的考卷，這次也把另一位同學的分數88分改成78分，因此可知老師經常改錯。

妹妹下課後找英文老師反應考卷改錯，但老師看一眼就說「沒有這是你自己寫上去的，我不可能改錯」，妹妹馬上澄清「老師我沒有自己改，這真的是改錯了」，甚至請隔壁同學作證「老師他真的沒有自己改，我有看到了」，但老師仍然聽不進去。

最後老師才冷回「喔～那這樣的話我是可以幫你加分啦，可是妳到底有沒有改大家都心裡有個底，因為妳是89分，所以多加一分你就90分了，所以說妳偷改的」，妹妹這時候就哭了，原po表示明白老師的理由「可是講話不需要這樣吧？」。

原po也補充，到了放學時間，副班長要拿學習的表單給老師簽名，也有人在問老師問題，這時老師還在「超多人都在的情況下當場羞辱妹妹」，聽媽媽說，最後妹妹是哭著回家的，而媽媽也去學校跟老師談完，但結果不知道。

網友看完也相當氣憤，「老師好扯哦，自己做錯還不承認」、「無憑無據說什麼偷改，偷很難聽欸」、「尊重都不會憑什麼當老師阿？」、「老師好傻眼！」、「好扯⋯沒必要酸學生吧」、「直接上教育部平台申訴」。

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