淡水國小年度大戲 志工劇團趣味展演

新北市淡水區淡水國小為在兒童節前帶給孩童一個歡樂大禮物，特別由十多位淡水國小志工所組成的劇團演出年度大戲，主題是「我的願望」，用詼諧有趣的對話內容，帶給孩童歡笑，並同時展現出繪本故事的教育意義。

淡水國小志工劇團長陳佩絹表示，淡水國小志工劇團成立十多年，這些原本是擔任淡水國小各項的志工家長，組成戲劇表演團體，每年都會為孩子帶來歡樂演出，劇團志工們耗時7個月，從編寫劇本到製作道具、服裝、布景、排練，都親自完成，雖然志工的孩子都已經從國小畢業，但他們依然每年都在學校為大家帶來演出。而劇團除了在淡水國小固定演出，還會到其他學校展演，要將歡樂散發給更多學童。

淡水國小校長吳惠花表示，這次主題內容，包括心中有愛生命無礙，由戲劇志工編寫劇本製作導具相當用心，而這次主題我的願望，就是希望讓孩童在每一天都可以發揮愛的力量，而這群11人的戲劇志工今年是第十年的演出，就是希望可以每年都陪伴孩子，用教育與趣味，帶給全校學生歡樂。