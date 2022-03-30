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竹圍國小慶歡樂兒童月 學童體驗地震車
新北市教育局在四月定為兒童月，昨(29)日淡水區竹圍國小舉辦了兒童節闖關遊戲活動，包括有體能活動、桌遊益智，以及防災體驗闖關趣味活動，新北市地震體驗車，讓孩子體驗強震的威力，還有正確的逃生知識。
小朋友說，兒童節就要到了能夠在學校進行許多闖關活動相當有趣，特別是英語以及許多智力大考驗更可以學到許多知識。
竹圍國小校長蔣承志表示，這一次闖關，讓孩子在關卡中學習，相當豐富。每一位學童都排隊等待闖關，不只是可以玩好玩的遊戲還能夠學習英語一舉兩得。
校長蔣承志指出，藉由闖關及體驗活動，結合各種類型議題教學，認識多元文化，感受節慶歡樂的氣氛，讓孩子從遊戲中享受自主、陪伴、驚喜、探索的歷程，將這多元及豐富且具有創意的各大關卡，融合各種知識，讓學生能夠從玩樂中學習，過一個開心的兒童節。
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