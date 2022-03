高雄光華國中全國報紙展 展場布置呼應俄烏戰爭

高雄前鎮光華國中今起舉辦「從台灣擁報世界」全國報紙展活動,除將展出32種現刊和9種已停刊報紙,展場背板更以藍黃色相間呼應俄烏戰爭,盼學生關心時事,保有關懷憐憫之心。

高雄前鎮區市立光華國民中學今天起在校內圖書館舉辦名為「從台灣擁報世界」全國報紙展活動。展期將達2週。展場將展出32種現刊,以及9種已停刊的報紙,同時結合國際時事與即將到來的「國際閱讀日」,配合課程教學等系列活動。

高雄市政府教育局今天發新聞稿說明,校方為了讓光華學生培養識讀媒體能力,老師為此努力從各管道蒐羅購買報紙,除了「中學生報」、「人間福報」計畫支持,還與「更生日報」、「澎湖日報」、「金門日報」、「馬祖日報」、「鹿港時報」、「基督教論壇報」、「青年日報」、「台灣新生報」等多家媒體聯絡。

教育局指出,這次報紙展為了讓學生深入關心國際時事,保有關懷與憐憫之心,置放報紙的背板更全以代表烏克蘭國旗顏色的藍、黃2色相間,大型海報也以中英對照呈現烏克蘭詩人Serhiy Zhadan詩作TAKEONLY WHAT IS MOST IMPORTANT。

教育局表示,「從台灣擁報世界」展期將至4月11日,光華學生們除了閱讀報紙,更可透過撰寫學習單來深入了解各家報紙特色,同時還可參加抽獎活動。