英語會考題組—克漏字測驗該如何準備？

國中英語會考中，題組題占相當多的比重。大家都說新課綱上路後，偏重於英語素養，主題偏生活化、功能化，舉凡圖表、時刻表、路線圖到餐廳訂位、超市集點等都是考題趨勢。上述內容主要描述的是閱讀測驗，但是克漏字測驗又該如何準備呢？

一般來說，在國中會考的克漏字考題選項，不外乎單字、文法、介系詞...等。因此，基本功還是需要穩扎穩打，常用單字2000需要全部熟悉並知如何運用，國中三年的文法也不可放棄，必須徹底了解，接下來就是努力做題目，找出答題方向。

Ai學霸在國中三年的進度課程中，提供了3000回以上的克漏字題型，搭配不同的文法概念來做練習，另外在總複習課程中，也提供上百回的克漏字，透過不斷地練習，來輕鬆取分。

以下提供克漏字測驗一題，同學可以先嘗試答題，再觀看Ai學霸Kries老師的解題影片，看看是否抓到了解題的訣竅囉！

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