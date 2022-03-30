桃園國中技藝競賽7男女生醫護較勁 市府祭高額獎勵金

桃園市國中技藝教育競賽今年新增醫護職群類科今天上午在新生醫護管理專科學校展開，4所國中護理技藝班學生7人分別依生命徵象測量及頭、肩部三角巾包紮指定項目競賽熟練量測血壓、包紮較勁，參賽唯一男生的龍潭國中學生洪世杰說，他小時疾病住院，護理師細心照顧，讓他想要當護理師幫助別人，父母親支持下，加入護理技藝課程，用體力和護理技藝幫助病患，覺得很有成就感。

國中技藝教育競賽即日起至4月8日止，分16職群類組8000多人在各職校分組競賽，爭取榮譽，教育局副局長高玉姿表示，為激勵參賽的國中技職體系學生技藝發展，該局今年特別增加技藝競賽前3名可獲2萬元、12000元、1萬元獎勵金。

新生醫專2年前與教育局合作推廣國中技藝班醫護學程，至今已有龍潭、龍岡、仁和國中及羅浮高中附設國中部，總共開設5班56名學生參加，人其中男學生9人，該校護理科主任蔡琇文表示， 國中醫護技藝專班有護理、視光、口腔衛生3類職群，今年首度舉辦醫護職群技藝競賽總共4校7人參賽，1男6女，愈來愈多男生加入護理職群，男護師有體力優勢，在急診、精神科病房及手術室需求大。