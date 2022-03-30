礁溪鄉慶祝兒童節送好禮 幼童開心品嘗「叭噗」古早味

宜蘭礁溪鄉立幼兒園為了慶祝兒童節，今天在武暖石板橋園區舉辦「吃叭噗野餐趣」活動，有冰淇淋業者招待小朋友品嘗古早味冰品，鄉長張永德送出兒童節禮物熊熊側背包、保久乳及禮券，小孩拿著背包開心揮舞，提早歡度自己的節日。

石板橋位於礁溪鄉光武村武暖路，橋長4公尺、寬2.6公尺，相傳是清朝礁溪通往宜蘭的官道，屬於壓艙石石材，距今百餘年，1999年被縣政府指定列為古蹟。礁溪鄉立幼兒園有200多位小朋友，園方今天帶著孩子武暖橋石板橋園區野餐踏青，了解石板橋歷史，同時由鄉公所送出兒童節禮物。

吳記花生捲冰淇淋老闆為人熱心，免費招待所有小朋友品嘗「叭噗」冰淇淋美味，孩子們排隊等拿叭噗，喊著「鄉長爺爺、我要」，迫不及待想享受清涼爽口的美味冰品，一口接一口，滿足全寫在臉上。

張永德感謝幼兒園老師費心安排活動，及吳老闆帶給孩子們古早味美食的歡樂，鄉公所今年也購買實用可愛的熊熊側背包給小朋友當成兒童節禮物，還有1瓶保久乳及50元禮券，爸媽可以帶孩子去買文具，增加親子關係。