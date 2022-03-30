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表揚模範兒童 雲林古坑鄉送護眼檯燈和涼被

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
古坑鄉111年模範兒童表揚大會，由鄉長沈勝騰頒獎。記者黃于凡／攝影
古坑鄉111年模範兒童表揚大會，由鄉長沈勝騰頒獎。記者黃于凡／攝影

雲林縣古坑鄉公所今天上午在禮堂舉行兒童節模範兒童表揚活動，由鄉長沈勝騰主持頒獎，共15所學校，19名兒童獲獎。

今年開場由古坑鄉重點栽培的特色團隊表演，有太鼓、薩克斯風、陶笛、生活律動等，古坑的孩子發揮平日努力成果，賣力演出帶動現場氣氛。

沈勝騰說，古坑鄉公所為培養國小發展特色團隊，110年度每校補助4萬玩，目前有永光國小太鼓隊、興昌國小雲境之南樂團、華山國小弦樂團、桂林國小生活律動、草嶺國小薩克斯風隊、水碓國小直笛隊、東和國小陶笛隊、新光國小陶笛隊。

沈勝騰說，模範兒童由古坑鄉公私立國民小學畢業班級推薦，也包含斗六的溝壩國小，因許多古坑鄉田心村的孩子會去就讀，要保障所有古坑鄉孩子的權益。

今年共有19名優秀學子接受表揚，鄉公所致贈護眼檯燈、減壓背包，減輕孩子眼睛、肩頸負擔；代表會則貼心考量夏日將至，送上涼被防孩子晚上太熱踢被子。

今年古坑鄉受表揚學生：古坑國中小劉惠羽和江凱程、東和國小林佩嬅和吳予希、永光國小蕭柔婕、興昌國小許卉姍、棋山國小林冠瑜、桂林國小吳汶擇、樟湖國中小莊沛倢、華山國小韓宥琪、華南國小黃湘潔、溝壩國小劉有騰和高羿楨、草嶺國小陳莘沂、水碓國小張嘉璇、新光國小張紫璇、福智國小史怡萍和王騰旭、福智實驗國小徐聿宣。

古坑 草嶺

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