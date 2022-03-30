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「班班有冷氣」全國測試日曝光 網嚇：電網、小動物瑟瑟發抖

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院去年7月宣布，111年夏天將讓全台的中小學「班班有冷氣」。圖／教育部提供
行政院去年7月宣布，111年夏天將讓全台的中小學「班班有冷氣」。圖／教育部提供

教育部於全台國中小推動「班班有冷氣」，今年五月就會上路，夏天來臨前不分城鄉都有冷氣吹，有網友近日已收到學校通知，四月起將陸續進行一連串的壓力測試，其中4月21日將會有最大規模的「全國測試」，在ptt發文的網友則好奇問說「那天會不會停電？」

網友在ptt貼出收到的通知單，上頭寫說，因配合教育部班班有冷氣政策，學校相關新設電路、EMS控制系統、冷氣系統要進入驗收階段，為進行台電電網荷壓測試，先進行第一階段校內壓力測試，試吹冷氣75分鐘以上。

全校不管是舊的冷氣還是新裝的，統統都要同時打開，並且規定「溫度設定要低於所在地的氣溫7度」，提醒學生要穿外套保暖，如果有感冒或體質弱的可以加戴毛帽。通知單最後也預告4月21日將進行全國測試，甚至從4月12日與4月19日也有各縣市的分區測試。

此通知單一則出立即引發網友們熱議，紛紛留言「祈禱那天別下雨吧，起碼還有太陽公公撐著」、「全國電網測試，冷氣開起來」、「傾全國之力讓小學生吹冷氣啊」、「電網、小動物瑟瑟發抖」、「台中火力發電廠開好開滿」，不過也有其他網友指出「不是每間都同一天！我那邊是4月7日」。

事實上，近日隨著氣溫升高，已有不少學校開始進行校內測試，不少小學生在中午睡覺時間，都穿上厚外套保暖，校方除了檢視冷氣機運轉外，也順便檢視全校電力負載的條件，設定的溫度大致約在16~20度之間。

「班班有冷氣」4月下旬將進行全國測試。圖擷自ptt
「班班有冷氣」4月下旬將進行全國測試。圖擷自ptt

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