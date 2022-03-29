苗栗縣3所籃球名校 獲企業贊助百萬培育經費

苗栗縣明仁、大倫國中及國立苗栗高商在全國籃球賽事表現亮眼，3校今天分別獲企業捐贈新台幣100萬元經費，鼓勵球隊持續奮鬥，勇於追夢，為國內籃球運動培育好手。

為協助苗栗縣發展籃球運動，培育更多優秀選手，群聯電子、允將建設、盛華人力集團及台灣強發展公司捐贈這3所學校各100萬元培訓經費，捐贈儀式今天在苗栗縣政府舉行。

捐贈儀式中，群聯電子副總經理鄺宗宏捐贈苗商100萬元，允將建設董事長張志豪捐贈明仁國中100萬元，盛華人力集團董事長林正庸與台灣強發展公司各捐大倫國中50萬元；苗栗縣長徐耀昌出席見證，並頒贈這4家企業感謝狀。

縣府教育處表示，明仁國中及大倫國中已創下連續18年晉級全國國中甲級籃球聯賽（JHBL）8強決賽紀錄，戰績表現亮眼；今年明仁男籃、大倫女籃再度晉級JHBL的8強賽，4月6日至10日將在新北市板橋體育館再次問鼎金盃；苗商女籃自102學年度至110學年度，共計晉級7次全國高中甲級聯賽女子組前8強，同樣戰績輝煌，這屆有7名選手獲得保送甄選國立大學，3校堪稱是培育籃球選手的搖籃。

徐耀昌表示，縣府每年補助明仁、大倫國中經費發展籃球運動，同時結合教育部體育署相關計畫補助苗商籃球隊，感謝4家企業以實際行動支持3校培訓經費，希望在產官合作下，讓選手、教練可以無後顧之憂在全國賽事中爭取佳績，持續推展體育運動發展。

徐耀昌也期勉明仁男籃、大倫女籃隊在4月JHBL的8強決賽中全力以赴，勇奪佳績，並允諾「奪冠就請吃火鍋」，希望大家為球隊加油，共同見證苗栗再創光榮的歷史時刻。