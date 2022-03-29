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屏東丹路國小新校舍落成 啟用愛的書庫與社區共讀

中央社 / 屏東縣29日電

屏東獅子鄉丹路國小舊校舍迄今30多年，耐震係數早已不足，縣府向教育部爭取新台幣8000多萬元重建，建築呼應排灣族特色，並啟用「愛的書庫」與社區共讀。

丹路國小創立於民國57年，位於獅子鄉丹路村，學區為典型原住民排灣族部落。舊教學行政大樓校舍，經耐震詳評結構有安全疑慮，縣府向教育部爭取「老舊校舍重建工程」經費8534萬元整，歷時近2年的工程完工，新建3層樓19間教室建築，提供優質、安全無虞學習場域。

新校舍落成現場由學童帶來古謠歌曲揭開序幕。屏東縣長潘孟安致詞指出，致力於網路替代馬路、電子白板取代傳統黑板，希望未來班班有網路、生生有平板。「愛的書庫」啟用，期待增加孩子閱讀興趣，社區居民也可以使用，達到校園社區化。

屏東縣政府教育處表示，丹路國小建築材質與色彩規劃以灰、白為主，仿石材塗料、文化岩，呼應排灣族語彙。斜屋頂造型天際線，融入群山環抱之中，讓巍峨校舍與山巒合一，塑造丹路新地標。

屏東縣政府 建築 排灣族

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