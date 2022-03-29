不一樣兒童節 東山國小跳蚤市場捐款烏克蘭

位在汐止區山區的東山國小，今(29)日為慶祝兒童節，結合學校的特色課程，包括「手帕絹印」、「環保植物染」、「跳蚤市場」等活動，其中跳蚤市場將把所得捐給烏克蘭，吸引不少小朋友買東西響應，過一個不一樣的兒童節。

東山國小校長林秀雲表示，「與校長有約」開啟兒童節系列活動，各班輪流到校長室，與校長談學校，建議兒童節辦理模式，兒童作主人，彰顯兒童的人權，並結合校本課程，深化兒童節內涵，賦予節慶高度意義，更因為有了「跳蚤市場」援助烏克蘭的計畫，讓東山所有的親師生瞭解戰爭的無情與和平的重要性，讓此次系列活動更具意義。

「環保小局長」周丞恩小朋友說，當初在競選時提出政見要辦跳蚤市場，所以，為了實現政見這次就許願要辦跳蚤市場，並且將賣東西得到的錢都捐給烏克蘭，因為他們現在正在跟俄羅斯打仗，很多小孩都沒有辦法去上學，希望把錢捐給他們，讓他們能得到幫助。

林秀雲指出，系列活動內容包括了利用中央餐廚廢棄不用的洋蔥皮來進行「洋蔥熱染」，趁著曬布的同時，一邊欣賞師生完成的熱染作品，一邊玩師生聯合設計的迷宮，等布曬乾，就可以帶走獨一無二的自製環保筷子袋，達到惜食愛物的環保美學概念。

另外，東山國小校內有45種蕨類，「手帕蕨類絹印」是新興的校本課程，學生除了可以認識蕨類，更可以用來擦手、擦汗，環保又減碳。

家長會長夫人董玲玲認為：「感謝校長及老師事先了解孩子的想法，並結合在地環境、資源，規劃寓教於樂的活動，讓孩子可以在兒童節這一天開心做自己。」