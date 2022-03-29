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東北角學子山路路跑 要挑戰人生第一座百岳

觀天下 / 記者陳郁薇／貢寮報導
豐珠中學舉辦路跑活動，包括豐珠、澳底、瑞芳、鼻頭、福隆、福連國小的師生都來參加，以期挑戰人生第一座百岳。 圖／觀天下有線電視提供
豐珠中學舉辦路跑活動，包括豐珠、澳底、瑞芳、鼻頭、福隆、福連國小的師生都來參加，以期挑戰人生第一座百岳。 圖／觀天下有線電視提供

東北角地區的小學生，每年都會登合歡山，挑戰人生第一座百岳，今(29)日豐珠中學就舉辦一場路跑活動，包括豐珠、澳底、瑞芳、鼻頭、福隆、福連國小的師生都來參加，挑戰崎嶇山路的路跑，大家雖然氣喘吁吁，但依然堅持完賽。

今(29)日，在貢寮區豐珠中學聚集上百位師生，包括來自澳底，瑞芳，鼻頭，福隆，福連國小的師生，在運動員宣誓完成後，隨即跟著台上象徵雞母的吉祥物一起熱身筋骨，準備路跑活動。

透過跨校的合作，五校聯合預計在四月中旬進行登合歡山的活動，讓孩子透過自己的行動力，登上人生第一座百岳，因此，各校也展開為期半年的體能訓練，今日的山路路跑就是其中之一，百位師生一同起跑，沿途師生互相扶持，時快時慢調節呼吸。

豐珠中學校長陳紅蓮說，全程5.8公里的路程，有下坡也有上坡，將近終點更有接近60度的陡坡，相當考驗學生們的體力和毅力，也期待經過這些訓練，讓孩子在登合歡山時，可以挑戰自己，並相互勉勵和合作，一起完成人生第一座百岳。

路跑 合歡山 貢寮

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