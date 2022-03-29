彰化香田國小生態田推鴨間稻　好命鴨工作40天退休養老

彰化縣香田國小透1.3分的農地推廣生態田食農教育，小朋友學插秧施肥收割也要學習田間管理，校方請農民抓一群鴨子充當工作鴨吃蟲，但鴨子居然也會怕生，在校園生活1周，熟悉後才放心下田工作，給小朋友上了一堂特別的生物課。

香田的生態田一年耕種兩期，每一期插秧日過後大約兩周，學校請鴨農帶幼鴨到學校工作，今年一期作也不例外，鴨農一周前先帶９隻幼鴨到校，適應環境後，幼鴨再度被抓進箱子帶到田邊，學校主任總務主任丁至璋指導抓鴨子的技巧和生態田如何管理，學童雙手伸進箱子，小心翼翼抓起小鴨子放到田裡。

幼鴨進稻田之前，小朋友先上課，香田師長說明，鴨子是來幫生態田清除雜草和吃福壽螺，鴨子糞便也可以當肥料，這種自然生態種出的稻米被稱作「鴨間稻」，很多地方採取這樣的放養耕作模式，還自創品牌，是相當受歡迎的生態農法。

六甲謝姓學童說，丁主任告訴他們，小鴨好幾天沒吃飽飼料，希望今天放到田裡後會努力吃福壽螺與雜草。四甲黃姓學童表示，鴨子的蹼趾很尖銳，抓牠們的時候要小心以免被抓傷，或在緊張時抓傷鴨子。