快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

他驚訝兒子同學沒補習模考超優 網列念書「3關鍵」免補習

聯合新聞網 / 綜合報導
家長往往選擇以校外補習做為提升孩子的學業成績的第一選擇，但有網友列出3項念書建議，認為若能確實做到，根本不需要補習。示意圖／ingimage
家長往往選擇以校外補習做為提升孩子的學業成績的第一選擇，但有網友列出3項念書建議，認為若能確實做到，根本不需要補習。示意圖／ingimage

為了提升孩子的課業成績，許多家長送孩子去補習或請家教，就怕孩子會輸在人生起跑點。但有位國中生家長發現，孩子的班上有位同學，好像只有參加學校的晚自習，並沒有在校外補習，3次模擬考成績都相當優異，好奇問「除了天分、遺傳，父母從小還做些什麼呢？」

一位家長網友在《PTT Hito》板以「沒有補習，考這重分數是怎麼養成的？」為題發文寫道，兒子是國中生，學校每天的晚自習，家長須參加輪值，發現兒子的一位同學，3次模擬考成績都是4A++1A+，相當優秀。而那位同學周一到周五每天都有參加學校的晚自習，從這點判斷應該是沒有在校外補習，不補習成績還能保持那麼好，「真的好強喔」。好奇問「除了天分、遺傳，父母從小還做些什麼呢？雖然現在問已經太晚，想想我們付出應該是太少了，唉～」

貼文引發熱議，網友留言回應「每個人天賦不同，要適性發展」、「補習真的不是必要的，而且感覺好花時間」、「如果上課都聽懂了，筆記也做好了，何必去補習？」、「補習是強灌，有興趣才會主動」、「找對讀書方法還有動機就可以進步」、「將學習變成一件很快樂的事就好了」、「每個人都有自己理解新知的方式，他找到了」。

有位網友表示自己是當家教後才找到所謂的讀書方法，針對原PO的提問，他認為「學生的成績好不好，較大的原因都在父母，補不補習都是其次」。

他表示，「補習只是省時間以及有人盯著看書而已，對於自制力好、家長會關心學生念書的，或者是求知慾強、喜歡念書的學生效果很差」，認為「真的會唸書的學生哪裡唸都好」，建議學生們應該做筆記，將課本、參考書的重點變化成自己的文字記下，擅長使用小工具，例如不同顏色的筆、螢光筆、便利貼，經常性的大量做題目並且有效的訂正，進而養成習慣，能做到以上建議，成績必然會有所進步。

補習

延伸閱讀

繁星成績台大醫被電機超車 釣出牙醫吐槽：老鳥都去吸血自費項目

小學數學「16:59過60秒是幾點？」 答案17點老師竟說：不對

明星老師爆家長自稱「林右昌阿伯」威脅改分數 市府：阿伯已過世

「女高中生清晨5點45分就出門上學」 釣南部網友曝鄉下日常

相關新聞

40多名學生同時轉學 板橋新埔國中教師被控霸凌學生

新北市議員劉美芳指控板橋新埔國中蕭姓主任霸凌學生，導致去年暑假有40多名學生轉學，其中4人申訴遭霸凌，學校卻只受理2案，...

他驚訝兒子同學沒補習模考超優 網列念書「3關鍵」免補習

為了提升孩子的課業成績，許多家長送孩子去補習或請家教，就怕孩子會輸在人生起跑點。但有位國中生家長發現，孩子的班上有位同學，好像只有參加學校的晚自習，並沒有在校外補習，3次模擬考成績都相當優異，好奇問「除了天分、遺傳，父母從小還做些什麼呢？」

明仁、大倫連18年進JHBL八強 出發前企業贈百萬做後盾

苗栗縣大倫、明仁國中及國立苗栗高商都是縣內籃球運動的勁旅，培育無數好手，其中明仁、大倫今年再度晉級全國國中甲級籃球聯賽（...

新北口語表達班 引導20所國中學子發現家鄉之美

新北市政府教育局與聯合報合辦國中口語表達班好評不斷，今年堂堂邁入第二年，規模也由原本的10校擴大到20所，希望嘉惠更多學...

苓雅國中舞蹈班奪全國賽3特優 疫情三部曲舞出人勝疫情

高雄市苓雅國中舞蹈班在今年全國學生舞蹈比賽中，結合舞蹈與疫情演出「絕疫死戰」，以優美的舞姿表現人體防疫力如何戰勝疫情，勇...

不簡單！新化高中5師生 同獲南市優秀青年表揚

救國團台南市團委會舉行慶祝青年節南市優秀青年表揚活動，國立新化高中註冊組長王煜榕、生輔組長莊擇韙、體育組長田啓宏與衛生組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。