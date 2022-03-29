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苓雅國中舞蹈班奪全國賽3特優 疫情三部曲舞出人勝疫情
高雄市苓雅國中舞蹈班在今年全國學生舞蹈比賽中，結合舞蹈與疫情演出「絕疫死戰」，以優美的舞姿表現人體防疫力如何戰勝疫情，勇奪「團體Ａ甲組現代舞」特優。另在「團體Ａ甲組古典舞-鼓韻風華慶佳年」、「團體Ａ丙組古典舞-春花望露」均獲得特優，3隻舞碼囊括3項特優佳績。
苓雅國中舞蹈班二年級學生主力擔綱演出的「絕疫死戰」，榮獲團體Ａ甲組現代舞特優殊榮，這支舞蹈有感於疫情而生，編舞老師謝采彤連續3年依著疫情主題創作。從2020年首部曲「戰疫」，講述人體內白血球、紅血球與病毒的戰役，病毒最後仍伺機而動，留下伏筆；2021年二部曲「肺腑之炎」使用大量紅色氣球完成大型紅色肺泡裝置，舞作一開始吸睛，氣勢磅礡，舞者們扮演肺泡傳送新鮮氧氣，卻被黑色不明病毒侵擾，前途未卜；直到2022年疫情三部曲最終章「絕疫死戰」，象徵人類與擾亂世界秩序已久的冠狀病毒決一死戰，舞者使盡全力、奮力一搏，終於盼到疫情散去，人類世界恢復成過往平靜安全的生活。
苓雅國中表示，因為疫情攪局，舞蹈班在排練上面對前所未有的挑戰，去年5至8月「停課不停學」，加上活動中心進行耐震補強工程，沒有寬敞便利的排練上課場地，全體師生透過線上同步教學或者縮小編組，在臨時改設的教室裡揮汗排練，努力嘗試各種可能，來持續保持舞者創作演繹的動能，終於盼得全國學生舞蹈比賽恢復辦理，大家重新站上舞台。
除了現代舞之外，今年全國學生舞蹈比賽，苓雅國中也分別以兩隻古典舞「團體Ａ丙組-春花望露」（石惠珠老師編創）及「團體Ａ甲組古典舞-鼓韻風華慶佳年」（李家炘老師編創）參賽，雙雙奪得特優。
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