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斗六國中勇奪全國溜冰錦標賽接力冠軍 教練盼留住人才
111年第19屆總統盃全國溜冰錦標賽在昨天圓滿落幕，地主隊斗六國中不負眾望，在3000公尺男子接力賽奪冠。教練張健航說，因選手住斗六可就近密集訓練，賽前每周練習超過16小時，但未來選手面臨國三升學，若未來不能留在斗六讀書，訓練恐成不便。
斗六國中3000公尺男子接力賽奪金的4人郭睿恩、張軒睿、黃懋立、簡偉祜，以及3000公尺女子接力賽獲銅牌的4人郭雅昀、葉家萱、趙沛妤、賴薪羽，均來自斗六在地成立20年的火焰溜冰團，這次火焰溜冰團在賽中拿下4金3銀7銅的好成績。
張健航表示，感謝市長林聖爵協助，讓火焰溜冰團能使用斗六膨鼠公園的場地訓練；也感謝議員王鈺齊幫忙，在雲林縣滑輪溜冰協會的大力支持下，讓選手有充分後盾能放心打拼。
張健航擔心，在兼顧選手訓練與課業的情況下，每周可訓練約16小時。目前集中於斗六地區訓練，但有些選手已國三，面臨升學問題，若未來無法繼續留在斗六，需到外地唸書，恐對練習時間造成影響。
張健航說，他曾試著向斗六高中申請體育班名額，但可惜斗六高中能開的體育班項目已額滿，無法新增滑輪溜冰，所以目前只能靠選手自己努力考上學校，才能繼續留在斗六訓練。張健航也說，斗六蓋了溜冰場，也培育了溜冰人才，希望能想辦法把人才留在斗六。
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