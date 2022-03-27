高中自然科培訓探究實作能力 學生不再「紙上談兵」

自然科探究與實作是高新課綱重頭戲，卻有不少學校沒按課程計畫走，但也有學校早在新課綱上路前就超前部署，不僅召集自然科教師跨科共備、整建校園空間，也有教師發現，探究與實作讓學生不再是「紙上談兵」，也讓非資優班學生有機會挑戰科展，課堂中培養出的探究精神，也成為學生因應未來社會的必要能力。

走進師大附中這學期由物理、地球科學跨科協同的探究實作課，有學生手持紙箱控制外在光源，或讓手電筒隔著有色玻璃紙，探討光源在不同介質中的散射情況。另頭也有學生正上網查資料，並將當周實驗結果紀錄在附中自創的「探究與實作筆記本」中，確保每周實驗結果都被確實登載。

自然科探究與實作除了要兼顧學生學習進度，也要確保各主題成本低、生活化，且能跨科操作，才能替學生撐起足夠的「探究空間」。而在創課過程，也讓不少自然科教師吃足苦頭，直呼「好題材不好找」。

為了這門課，師大附中除了召集自然科教師討論授課方案，教務主任陳雅萍也早在新課綱上路前，同步將部分校內空間整建成探究實作實驗室，「超前部署」替學生準備授課空間。

這門課已上路兩學年，師大附中地科教師王靖華也笑談她的觀察，她說，探究與實作讓學生不能再是「紙上談兵」，即便教師已預見學生的思考路徑，可能會做出失敗成果，但失敗本為成功之母，錯了才會知道哪裡需要改變，「實驗數據不可能總是完美」。

場景轉移至社區型高中，新北市錦和高中這學期由生物、物理跨科協同，前八周由生物老師林志昌帶著學生觀察酵母與不同醣類的交互作用，物理老師則從旁輔佐。即便該班是社會組學生，實驗過程中，學生也不斷找上老師問為什麼，從既定主題延伸出的開放式探究，也成為這門課的一大特色。

林志昌坦言，過去確實有老師擔憂社會組學生反應不夠熱烈。但他認為，教師是該門課的靈魂，老師必須「以變應萬變」，這門課帶給學生的學科知識、學習方法與團隊合作，是學生可以帶得走的能力。

國教署探究與實作課程南區推動中心執行秘書何興中說明，探究實作跟學科教學不同，目的在於要栽培一個人的能力。若以體育課為例，體育也可以當學科測驗，但假如教學生游泳的知識，卻沒親自帶學生到游泳池，學生依然不會游泳。

何興中也提到，無論是理組生、文組生，未來出社會都須具備思考與解決問題的能力。他也說，教學現場因為探究實作課出現改變，比如過去普通班不會主動說要做科展，但課程上路後，普通班學生也開始希望教師指導他們做更深化的研究。