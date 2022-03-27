全國漆彈大作戰！ 7縣市選手組隊槍林彈雨搶勝

全國最具規模的漆彈賽事「2022校園暨親子神槍手－全國漆彈大作戰」，今天在高市社教館大草坪激戰開打，來自7縣市的98支隊伍、600名選手較勁。親子組由「親子組2隊」摘金，國中組由高雄市鳳翔國中「射爆你」奪冠，高中組由雲林縣義峰高中「義峰A」稱霸，大專組由「台灣黑熊」掄元。

今年比賽有來自新北市、台北市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等7縣市、600位全國漆彈好手到高雄交流戰術。主辦單位高雄市社教館備妥防疫措施，開幕典禮落實實聯制、量額溫、戴口罩等基本防疫措施，比賽中更是高規格管控選手接觸的槍枝、面罩、護頸、頭巾等，所有經選手接觸的對戰配備，都全面消毒，讓參賽選手安心對戰。

今年報名的組別中，「親子組」有39個家庭共襄盛舉，兒子、女兒帶著爸爸、媽媽體驗生存遊戲的刺激快感，培養共患難精神，增進家庭互動，拉近親子關係，享受親子天倫的幸福感，一起留下永難忘懷「並肩作戰」的回憶。

成績如下，親子組第一名「親子組2隊」，隊員林勤淙、林祖安、李再來、李柏勳、陳冠霖、陳政堯；第二名「親子組13隊」，隊員陳譽偉、陳亭妤、陳美倫、鍾沄芝、卓繼寬、卓杰懋；第三名「親子組11隊」，隊員林慶忠、林羿呈、王志堡、王廷睿、江明華、江恩峻。

大專組第一名「台灣黑熊」，隊員羅傑、洪俊迦、葉旻誠、葉珈維、鍾嚴平；第二名「真的是來亂的」 ，隊員瞿偉恩、蔡鈺礽、洪偉哲、蘇韋霖。

國中組第一名「射爆你」高雄市鳳翔國中，隊員蔡旻軒、陳柏嘉、許竣傑、王詠駿、洪閩焱、何瑞毅；第二名「叫我神槍手」 高雄市陽明國中，隊員陳昱珩、陳振瑋、朱冠福、郭泓毅、林佳慶、蔡定澤；第三名「我愛胖仲A」鳳翔國中，隊員畢育嘉、葉文睿、翁睿佑、陳昺睿、胡加恩、張肇庭。

高中組第一名「義峰A」雲林縣義峰高中，隊員林帛翰、李瑞盛、蘇耀宗、施為呈、李秉憲；第二名「義峰C」 義峰高中，隊員梁季穎、黃昱翔、林宸造、陳恩杰、張貫裕、陳彥霖；第三名「大成A」雲林縣大成商工，隊員吳柔緗、程唯恩、林如玉、王崧羽、鄭詹家民。