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明星老師爆家長自稱「林右昌阿伯」威脅改分數 市府：阿伯已過世

聯合新聞網 / 綜合報導
擔任基隆某國小美勞老師的斜槓藝人白白爆料，遭自稱「林右昌阿伯」的家長威脅改分數。圖／翻攝自爆料公社、白馨儒(白白) 臉書粉絲專頁
擔任基隆某國小美勞老師的斜槓藝人白白爆料，遭自稱「林右昌阿伯」的家長威脅改分數。圖／翻攝自爆料公社、白馨儒(白白) 臉書粉絲專頁

基隆某國小美勞老師在臉書爆料，近來開學一位家長告上校長，不滿小孩在上學期課程中成績被打60分，甚至還自稱是「林右昌阿伯」威脅她改分數，掀起網友熱議。對此，基隆市政府也出面澄清，市長林右昌的阿伯已經過世。

於基隆某國小任教美勞老師的斜槓藝人白白（白馨儒）文中解釋，由於該學生呈交的作品並未達到課程要求，課堂上也有試圖引導修改，但學生堅持己見，最後才給了60分的成績。不料家長卻向校長投訴，拿出學生過去獲得的獎狀與老師理論，稱學生大受打擊回家哭紅眼。

校長也找上老師，透露該名家長在基隆市府工作，要求老師修改分數，還直言家長稱「林右昌看到他都要叫他阿伯」，表示不希望事情鬧大。對此，基隆市政府發布新聞稿澄清，市長並無任何親戚在市府任職，且市長的阿伯已經過世。

基隆市府教育處也說明，女老師僅是代課老師，並未經教育相關學程訓練，未詳加考慮到國小教育應以鼓勵學生、激發潛能、啟發學生學習興趣，因此和老師溝通以不變更名次、原成績開根號乘以十，縮小分數差異。對於老師在臉書社團爆料讓校方感到錯愕，事後將持續與老師溝通。

事後，藝人白白也在粉絲專頁表示，對支持與關心自己的家人朋友們，致上十二萬分的感謝與歉意，對於不了解學校的評分標準深感抱歉。

基隆 林右昌 斜槓

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