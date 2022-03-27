小學數學「16:59過60秒是幾點？」 答案17點老師竟說：不對

國小數學主要教導孩子們推算邏輯能力，但如果老師給的答案和一般人不一樣，可能會讓人摸不著頭緒。一名網友在臉書PO出一道國小數學題目，沒想到老師的答案卻讓許多人超傻眼，紛紛Kuso搞笑留言，貼文引起不少討論。

原PO在臉書「爆廢公社」表示朋友問了他一題國小數學題，題目是「現在是16:59，經過60秒鐘，是下午（）時」，要學生推算後在括號裡填上答案，但原PO說「經過60秒不就是下午5點嗎？可是老師回答是10點」，讓他搞不懂當中邏輯，只好上網求助鄉民們幫忙。

貼文一出引起熱議，有人搞笑地說「應該是下午4:59分的時候，想說躺個60秒休息好了，結果睡過頭醒來已經晚上10:00，同樣的邏輯也可以套用在早上賴床」、「看來老師教的是大班級，共有301個學生，因為老師常說『我在你身上浪費了1分鐘，全班40個人就浪費了40分鐘』，同理可證，16:59+301分=22:00，所以答案是晚上10點」、「老師沒有時間觀念」、「考卷上的時間是會跳動的，學生寫的時候是16:59，但老師改考卷時已經是21:59，所以是10點，沒錯」、「這個老師的數學可能是體育老師教的」、「老師應該在西班牙…那時區就對了」。

也有網友推測原因，「可能是題目或者答案印錯，老師又只看給的解答本對答案」、「也許是友人聽錯了？」、「會不會是題目打錯了，老師沒有注意到？」、「其實覺得可以直接詢問老師就好，不用太放大檢視也不太用直接上爆料，或許只是個不小心的錯誤而已」。