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聽障國小女童戴助聽器學中提琴參加演出 獲頒模範兒童
台東縣政府慶祝兒童節昨在藝文中心，辦理兒童節模範兒童表揚，表揚台東市與卑南鄉公私立國小、幼兒園463名模範兒童，其中馬蘭國小音樂班李思頤、太平國小羅余豪，2人雖然生病仍積極求學、學琴，成績優異傑出，縣長饒慶鈴稱讚2人是「生命小鬥士」。
馬蘭國小音樂班三年級的李思頤，6歲時因病聽力嚴重受損，平日只能戴助聽器學習，但她對於音樂非常有興趣，去年主動要求加入學校音樂班、學習中提琴，還參加音樂校園音樂會，音樂表現讓人驚艷。
馬蘭國小校長張鳳珠說，李思頤在音樂學習雖辛苦，但不減損她學習熱情，去年加入音樂班後想學提琴，經老師家長討論後讓她練中提琴，雖然學習必須戴助聽器，所聽到聲音可能和一般人不同，但她克服學習障礙，去年底並在校園音樂會中表演，悠揚琴聲真的讓每個人都感受到，她為音樂的付出和努力。
饒慶鈴今天頒獎表揚共463名，並與每名獲獎兒童頒獎、合影，並稱讚此次模範兒童中，有多位生命小鬥士，他們在面對生命困境仍努力不懈，實在令人動容，其中李思頤、羅余豪2人的學習歷程雖然辛苦，但孩子能夠克服逆境、努力向上，值得每一個人學習。
另就讀太平國小的羅余豪，去年因脂肪瘤開刀，雙手肌力不足，上課時無法書寫，他改學習使用平板、輔具，努力跟上進度，並學習自駕輪椅、自立自強，成為許多孩童學習典範。
饒慶鈴表示，今年兒童節活動以「許孩子一個未來」為主題，希望打造孩子擁有安全安心的學習環境，縣內國中小冷氣裝設已開始驗收，今年夏天就能使用，另今年將贈送近1700位小一新生，每人1組護脊書包、作為成長禮，期許縣內學童在優良安全環境中快樂成長。
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