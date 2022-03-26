嘉女百年校慶 歷屆儀隊校友操演英姿颯爽

嘉義女中今天慶祝創校一百週年校慶，歷屆儀隊校友從33屆到60屆，經過1年訓練，組成近百人儀隊表演，展現當初美麗英姿，歡呼掌聲不斷，不少成員都是媽媽級，演出過中還有小朋友亂入隊伍找媽媽的有趣畫面。

嘉女百年校慶活動除熱鬧的園遊會之外，包含陸軍專科學校戰鼓隊及海軍陸戰儀隊表演、嘉女樂旗隊表演、儀隊校友慶百年、學生社團聯合展演、師生舊品義賣活動及傑出校友、三代同堂表揚等，希望讓大家留下永誌難忘的回憶。

儀隊歷屆校友特地重聚操練演出，許多成員已是媽媽級卻還能熟練操演，不論是隊形、操搶等十分到位，現場驚呼、掌聲不斷。

儀隊總指揮賴欣媺說，為慶祝百年校慶從去年2月間召集歷屆的儀隊校友，組成百人儀隊表演一齊返回17歲的青春，原本號召從33屆到60多屆上百名學姊、學妹參與，利用假日返校練習，有些成員因為工作、家庭關係無法配合練習，最後有81位成員一齊操演。今天成功演出，慶祝母校百年校慶，大家都十分開心。

成員中46屆畢業目前從事保險業的陳姿吟說，經過1年多的練習大家再重現當年的儀隊英姿，家人今天也有一齊來觀看。過程中4歲的兒子從沒看過媽媽這樣的表演，一度好奇地跑入隊伍中找媽媽，親友趕忙抱他離開。