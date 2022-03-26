台南向陽美展「城市‧意象」 美術班學生記錄城市生活

台南市北區立人國小及民德國中美術藝才班今起至4月17日，舉辦「向陽美展」，展出200件精心創作。其中民德國中學生林士傑國二時書法作品曾獲全國特優，抒發家翁資雄今天稱許他行草的圓轉方折運用自如，小小年紀能有此功力很不簡單。

「向陽美展」為北區立人國小和民德國中美術藝才班的聯合畢業美展，展覽內容多元，計有平面繪畫、漫畫、設計、書法、水墨、陶藝、複合媒材等，此次以「城市‧藝象」為主題，透過藝術記錄城市生活樣貌，從本土出發進而閱覽國際，呈現藝術學習成果。

教育局長鄭新輝說，培育學生具備美學素養可提升國際競爭力，為教育局推動藝術教育的宏觀願景，聯合美展活動不僅展現美術班學生長期在藝術教育薰陶下學習的素養，也藉由相互觀摩以提升追求藝術的層次。

民德國中學生林芳旖的作品「蔓布」，畫中有藤蔓、敞開的鳥籠、信件與郵戳，她說，藤蔓代表著束縛與受限，鳥籠與信件則是自由的象徵，郵戳則是美術魂，期許走出自己。陳姮羽的作品「伺機」，為麻雀捕螳螂，貓咪在後，暗喻作勢要小心僅剩；她也畫了一幅兔子共食玉米的「共食之樂」，有著疫情期間珍惜朋友間共餐聚會的機會。

林士傑學業好且才藝出眾，南市國語文競賽拿字音字形第3名，也拿過南市市長盃數學競賽銀牌，並曾獲得書法類國中美術班全國特優。聯展中展出他的開書與行草作品，書法家翁資雄觀賞後稱許林士傑國三年紀能有此功力很不簡單，他評行草作品圓轉方折運用自如，楷書則相當穩健。林士傑表示，期許自己繼續鑽研書法，未來能教授書法。