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登峰造極 太平國小教師家長帶小朋友登玉山迎百年校慶

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供

嘉義縣梅山鄉太平國小是位在海拔千公尺的山城迷你小校，全校只有19名學生，2015轉型成生態人文實驗小學，榮獲教學卓越金質獎，為慶祝百年校慶，昨天凌晨教師家長帶領10名五、六年級小朋友，順利登頂玉山主峰，小朋友登高臨下迎晨曦，開心興奮大叫說，「我辦到了！太棒了！」

為迎接百周年校慶，學校規畫五、六年級親師生共20多人攀登玉山主峰活動，為10月21、22日校慶系列活動暖身，攀登玉山主峰活動由梅山國中退休老師林忠柚協助規畫行前訓練、登玉山活動行程，擔任活動領隊，林忠柚有豐富登山經驗，教導大家山野知識，讓活動安全維護更加完善，家長會長陳嘉新等多位家長全程陪同。

行前訓練孩子走出校門，從最基礎的體能訓練打底，過程中教導孩子調整呼吸、配速，提醒登山基本常識，孩子們都仔細聆聽，也感受到「我們真的要出發了，相信我們一定可以一起完成這樣的任務。」

「登峰造極」登頂玉山主峰3天2夜行程，在林忠柚老師帶領下，昨天凌晨攻頂玉山主峰成功成，過程孩子們互相打氣加油，也看見親師生們一起互相幫助，一步一步的往玉山主峰前進。

老師家長說，登頂過程中，或許不是那麼的順利，也遇到許多惱人的狀況，但正如太平國小一路走來，路上一定偶有風雨，但是「我們始終相信，只要我們願意相信與堅持，就一定能抵達最美好的終點線，這趟旅程我們教給孩子，除了登峰造極意涵，更期盼孩子往後遇到困難時，能突破自我迎向未來。」

嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
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嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供
嘉義縣梅山鄉太平國小教師家長帶10名小朋友登頂玉山，迎百年校慶。圖／太平國小提供

玉山 嘉義 小學

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