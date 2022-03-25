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屏東推0到12歲閱讀扎根 借閱冊數14本加碼到20本

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣閱讀力攀升， 6至12歲兒童是最愛看書的族群，是全縣借閱量排行居冠。兒童節前夕，屏東縣政府加碼0到12歲閱讀服務，每人可借閱冊數增加為20冊，讓閱讀力向下扎根。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣閱讀力攀升， 6至12歲兒童是最愛看書的族群，是全縣借閱量排行居冠。兒童節前夕，屏東縣政府加碼0到12歲閱讀服務，每人可借閱冊數增加為20冊，讓閱讀力向下扎根。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣閱讀力攀升， 6至12歲兒童是最愛看書的族群，是全縣借閱量排行居冠。兒童節前夕，屏東縣政府加碼0到12歲閱讀服務，每人可借閱冊數增加為20冊，讓閱讀力向下扎根。

縣府文化處表示，針對110年全縣閱讀行為分析調查，借閱年齡層以6至12歲佔23%最多，其次是35至44歲的22%，而全縣辦證人數去年新增9663人，其中屏東縣立圖書館總館即新增5693人。

目前屏東總圖維持每周至少一千本新書上架，藏書已逾四十萬冊，新增大量的兒童青少年圖書及外文兒童書區，帶動兒童借閱人次成長近45%，借閱冊數增加將近65%。

文化處指出，屏東總圖秉持軟硬體並行，持續推動全齡閱讀，滾動式優化各項閱讀服務，重新開館迄今一年餘，已創下百萬入館人次。為提升孩子競爭力，鼓勵家長培養孩子從小養成閱讀習慣，自即日起0到12歲讀者，借閱冊數上限從原本14冊，增加至20冊，以滿足兒童閱讀需求。

文化處說，每年的四月是親子共讀月，一連四天兒童清明連假期間，總圖閱讀不打烊，4月2、3日維持平日開館時間，4月4、5日開館時間為上午10時至晚上6時，兩天下午3點在1樓兒童區有凱比機器人說故事活動，4月12日起恢復每周二家長喘息服務，更多的親子共讀系列活動將陸續辦理，歡迎讀者隨時關注總圖臉書。

屏東縣閱讀力攀升， 6至12歲兒童是最愛看書的族群，是全縣借閱量排行居冠。兒童節前夕，屏東縣政府加碼0到12歲閱讀服務，每人可借閱冊數增加為20冊，讓閱讀力向下扎根。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣閱讀力攀升， 6至12歲兒童是最愛看書的族群，是全縣借閱量排行居冠。兒童節前夕，屏東縣政府加碼0到12歲閱讀服務，每人可借閱冊數增加為20冊，讓閱讀力向下扎根。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 親子

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