企業暖心贊助高雄內門區4校師生東部參訪 興奮到睡不著

有感於鄉下孩童學習資源不如市區，仁寶電腦公司協助高雄市內門區四所小學師生前往東部戶外教學3天，師生走訪卑南遺址公園、台東大學圖書館及海洋生物博物館等地。小朋友開心說，出發前幾天興奮睡不著，這趟旅程收穫滿滿。

高雄市立圖書館內門分館23至25日帶領觀亭、西門、木柵及溝坪等4所國小六年級師生出遊台東等地，豐富的海洋生物及卑南文化遺址等景點吸引小朋友目光，沿途吱吱喳喳聊不停，晚上一起過夜留下美好回憶。

觀亭國小學生龔昱瑄分享說，父親在外工作，一個禮拜回家一次，很少有時間帶她出遊，這次在外縣市看到很多史前遺跡及海洋生物，開心又驚奇。西門國小陳恩妤則說，她對台東大學圖書館印象深刻，喜歡那裏溫馨又寧靜，將來也想去台東念大學。

觀亭國小校長王宗坤指出，內門區地理位置偏遠，不少學童因家庭因素少有機會去外縣市參訪，內門孩子免費參訪東部地區的文教機構，不但增加文化刺激，也進一步認識台灣歷史。