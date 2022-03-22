羅東國華國中生2發明 世界青少年發明展穿金戴銀
宜蘭縣羅東鎮國華國中深耕科學教育多年，歷年參加IEYI世界青少年發明展世界賽，屢獲佳績，迄今累計5金、3銀、5銅、4個特別獎。今年參賽學生簡楷真、楊雅盈、江翊楷開發AI學習輔助系統，榮獲金牌獎，銀牌獎的陳正昕、陳睿琪、賴禹彤則發明出大客車防災輔助系統，校長林顯宗感到與有榮焉。
有鑒於台灣不少學生有近視、脊椎側彎、脊椎側彎等狀況，數理資優班學生簡楷真、楊雅盈、江翊楷決定發明AiLa-AI Learning Assistant（AI學習輔助系統），包含有無打瞌睡、頭部是否歪斜和低垂、計算讀書時間，以及光線亮暗共5種偵測內容，以改善學生的學習狀況與健康。3人為此自學寫Python程式、研究樹莓派，還導入3D頭部識別技術等。
數理資優班學生陳正昕、陳睿琪、賴禹彤則從大客車翻車事故發想，以A Security Guard For Buses（生命守護者 大客車防災輔助系統）作為主題，研發出可快速偵測乘客繫安全帶、逃生門自動開啟，甚至能隨時留意駕駛的心律狀況等功能，以確保車上人的安全，希望能避免發生危險或是降低死傷。
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