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羅東國華國中生2發明 世界青少年發明展穿金戴銀

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東鎮國華國中學生參加IEYI世界青少年發明展世界賽，榮獲1金、1銀佳績。記者林佳彣／攝影
羅東鎮國華國中學生參加IEYI世界青少年發明展世界賽，榮獲1金、1銀佳績。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣羅東鎮國華國中深耕科學教育多年，歷年參加IEYI世界青少年發明展世界賽，屢獲佳績，迄今累計5金、3銀、5銅、4個特別獎。今年參賽學生簡楷真、楊雅盈、江翊楷開發AI學習輔助系統，榮獲金牌獎，銀牌獎的陳正昕、陳睿琪、賴禹彤則發明出大客車防災輔助系統，校長林顯宗感到與有榮焉。

有鑒於台灣不少學生有近視、脊椎側彎、脊椎側彎等狀況，數理資優班學生簡楷真、楊雅盈、江翊楷決定發明AiLa-AI Learning Assistant（AI學習輔助系統），包含有無打瞌睡、頭部是否歪斜和低垂、計算讀書時間，以及光線亮暗共5種偵測內容，以改善學生的學習狀況與健康。3人為此自學寫Python程式、研究樹莓派，還導入3D頭部識別技術等。

數理資優班學生陳正昕、陳睿琪、賴禹彤則從大客車翻車事故發想，以A Security Guard For Buses（生命守護者 大客車防災輔助系統）作為主題，研發出可快速偵測乘客繫安全帶、逃生門自動開啟，甚至能隨時留意駕駛的心律狀況等功能，以確保車上人的安全，希望能避免發生危險或是降低死傷。

國華國中3學生發明的AI學習輔助系統，可偵測頭部是否歪斜。記者林佳彣／攝影
國華國中3學生發明的AI學習輔助系統，可偵測頭部是否歪斜。記者林佳彣／攝影
陳正昕（左）、陳睿琪（中）、賴禹彤（右）從大客車翻車事故發想，發明出一套大客車防災輔助系統，榮獲銀牌獎。記者林佳彣／攝影
陳正昕（左）、陳睿琪（中）、賴禹彤（右）從大客車翻車事故發想，發明出一套大客車防災輔助系統，榮獲銀牌獎。記者林佳彣／攝影
簡楷真（左）、楊雅盈（右）、江翊楷（中）發明AI學習輔助系統，改善學生的學習狀況與健康，榮獲金牌獎。記者林佳彣／攝影
簡楷真（左）、楊雅盈（右）、江翊楷（中）發明AI學習輔助系統，改善學生的學習狀況與健康，榮獲金牌獎。記者林佳彣／攝影

AI 發明展 宜蘭

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