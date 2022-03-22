竹北高中繁星放榜 雙胞胎詹昱新、詹昱德為母拚當醫生

今天是大學繁星推薦放榜，國立竹北高中有40人上榜，其中一對雙胞胎兄弟檔詹昱新、詹昱德，雙雙通過醫學系第一階段篩選傳為佳話，弟弟詹昱德因國三時甲狀腺亢進，有半年無法上體育課，深刻體會不健康就沒有自由的感覺，加上母親2年前罹患紅斑性狼瘡，病狀目前雖獲得控制，但也讓詹氏兄弟更加確定要當醫生的志向，希望幫助更多人。

詹昱新、詹昱德今年分別通過高雄醫學大學醫學系、國立陽明交通大學醫學系繁星計畫第一階段篩選，今日受訪時，弟弟詹昱德談起他在國三時，有半年因生病不能上體育課也不能跑步，讓原本個性好動的他感受不自由的感覺，希望能當醫師幫助更多人擁有健全的身體，朝內科醫師方向前進。

詹氏兄弟雖然是雙胞胎，但讀書方式與音樂喜好截然不同，詹昱德分享他在讀書時會聽音樂，高一時比較喜歡聽日本動漫歌曲，高二之後就改聽輕音樂平靜心情，哥哥詹昱新則受母親關係，比較喜歡聽20、30年前的日本老歌。

同樣想從醫的徐晨軒則選擇往獸醫發展，他說，印象深刻有小時候在外婆家有1隻米克斯犬陪伴他4、5年之久，卻因深受皮膚病困擾，小動物雖感病痛卻沒辦法像人一樣講話表達，因此讓他萌起想當獸醫的想法，長大後在街頭看見流浪犬也會特別關心，這次也如願錄取國立中興大學獸醫系。