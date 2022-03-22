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竹北高中繁星放榜 雙胞胎詹昱新、詹昱德為母拚當醫生
今天是大學繁星推薦放榜，國立竹北高中有40人上榜，其中一對雙胞胎兄弟檔詹昱新、詹昱德，雙雙通過醫學系第一階段篩選傳為佳話，弟弟詹昱德因國三時甲狀腺亢進，有半年無法上體育課，深刻體會不健康就沒有自由的感覺，加上母親2年前罹患紅斑性狼瘡，病狀目前雖獲得控制，但也讓詹氏兄弟更加確定要當醫生的志向，希望幫助更多人。
詹昱新、詹昱德今年分別通過高雄醫學大學醫學系、國立陽明交通大學醫學系繁星計畫第一階段篩選，今日受訪時，弟弟詹昱德談起他在國三時，有半年因生病不能上體育課也不能跑步，讓原本個性好動的他感受不自由的感覺，希望能當醫師幫助更多人擁有健全的身體，朝內科醫師方向前進。
詹氏兄弟雖然是雙胞胎，但讀書方式與音樂喜好截然不同，詹昱德分享他在讀書時會聽音樂，高一時比較喜歡聽日本動漫歌曲，高二之後就改聽輕音樂平靜心情，哥哥詹昱新則受母親關係，比較喜歡聽20、30年前的日本老歌。
同樣想從醫的徐晨軒則選擇往獸醫發展，他說，印象深刻有小時候在外婆家有1隻米克斯犬陪伴他4、5年之久，卻因深受皮膚病困擾，小動物雖感病痛卻沒辦法像人一樣講話表達，因此讓他萌起想當獸醫的想法，長大後在街頭看見流浪犬也會特別關心，這次也如願錄取國立中興大學獸醫系。
家住苗栗頭份的陳韻筑通勤到竹北高中上課，這次順利錄取國立台灣大學園藝暨景觀學系，她說自己對建築空間設計有興趣，選擇台大景觀是因看準未來入學能透過三校聯盟選修台科大建築課程，未來想成為一名景觀建築師。
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