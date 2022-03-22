數學不會就是不會？ 該如何培養「數感能力」

三角形的全等性質在國中教育會考數學科中，是每年的必考題型之一，希望能培養學生們從簡單的圖形中，找出隱藏在題目裡的密碼，進而求出答案。因此同學們要盡量把握住解題關鍵，才能事半功倍。除了花時間多練習以外，也可以多看看周遭同學、老師是如何解題的，培養對數學的敏感度，才能有效地拿下分數。

力宇教育的李熙老師提醒大家：遇到幾何問題時，要聯想每個圖形的性質，並結合過去觀念來解題；而在判斷三角形是否全等時，可將圖形拆開討論，將題目簡化成同學們熟悉的圖形來思考，必能拿下分數。以下是李熙老師挑選的三角形常考題型，趕快來看看吧！

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