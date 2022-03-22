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全國排球聯賽看板4選手 教練眼尖認出3人是北辰孩子

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內排球最高賽事的全國排球聯賽，大會的看板上四名選，有三人是雲林縣北辰國小畢業的球員， 分別是就讀高雄中山工商謝靖瑩、麥寮高中吳育胺（右上）、台中雙十國中潘慧勳（右下）。圖／李旻衛提供
國內排球最高賽事的全國排球聯賽，大會的看板上四名選，有三人是雲林縣北辰國小畢業的球員， 分別是就讀高雄中山工商謝靖瑩、麥寮高中吳育胺（右上）、台中雙十國中潘慧勳（右下）。圖／李旻衛提供

國內排球比賽最高賽事的國高中排球聯賽決賽，來自全國勁旅正如火如荼激戰，比賽大會的宣傳看板上有四名選手，其中2女1男被眼尖的教練認出是來自雲林北港鎮北辰國小的校友，3人畢業後各奔前程，卻能同時躍登全國大賽看板，不過，球員代表不同隊伍在同一球場對陣，教練心頭也五味雜陳。

國高中排球全國聯賽，在屏東縣登場，來自全國數十支勁旅激戰中，代表雲林縣的北港建國國中女排隊，經過多天拚殺，昨天力克台北市明湖國中，擠進四強，消息傳回雲林，排壇欣悅，不斷透過臉書隔空為選手加油。

北港建國女排今天將挑戰地主強隊的東縣新園國中，雲林排球後援會心情格外緊張，大家都期許建國女排能在今天下午順利過關，取得冠亞軍賽門票。

今天有不少雲林啦啦隊專程遠赴屏東為建國女排加油，北辰國小體育組長李旻衛在賽會場看到偌大的決賽看板中4名選手的擊球英姿，仔細一看，其中3人竟是北辰國小畢業的選手，分別是就讀高雄中山工商的謝靖瑩、麥寮高中國中部的男排手吳育胺及台中雙十國中的潘慧勳，馬上將看板拍下PO網分享，同時也藉以激勵建國女排，期能旗開得勝。

長年培育不少排球選手的北辰國小退休老師黃文斌說，建國女排九成球員是北辰畢業，過去北辰培育無數好手，但小學一畢業就被外縣市挖手，直到近幾年北港建國國中才成立國中女排承接北辰的選手，雖只有少數人被挖走，但多數孩子都能留鄉發展，目前北港高中也積極培訓在地選手，期待將來縣內大學也能承接，一條龍培訓把人才留在雲林。

一面看板激發不少感觸，年近7旬仍效力排壇的黃文斌有感而發地說，北港好不容易建立排球好傳統，培養出無數好手，像「舉球手」謝靖瑩目前高三，雖為外縣市學校效力，但拿下不少金牌，已具國手水準，目前同校畢業的姊妹球員，將同場較勁，甚至在一面大賽看板中的4名選手，能出現3人是北辰孩子，他們雖都為現在的學校努力奮戰中，但看在他眼裡既感慨又欣悅，感觸特別深，希望這面看板能激發建國女排，為雲林爭回好成績「加油！」

雲林 排球 北港

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