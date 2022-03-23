八年級生到現在都還有陰影！那些年老師做過最傷人的十件事

你有遇過這種老師嗎

台中一中學生上傳一段音樂課上老師和學生互嗆的影片，在網路上燒得沸沸揚揚，師生衝突網友正反評價不一，同時也掀起網友討論「求學時期的老師」，許多網友直言「最討厭以為自己都是對的老師」、「之前少一分打一下真的讓我覺得讀書很痛苦」。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友討論度最高的十大網友求學過程中，遇過老師做過最傷人的事，有些還因此成為學生一輩子的陰影。

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NO.10 用上課時間宣揚政治或宗教

﻿曾有老師被學生指控在課堂上大肆談論政治、或是引導投票，先前中壢高中有名老師還要求學生跟著一起喊政治口號，讓學生受不了將影片PO網引起網友熱議，事後被校方記大過處分，「老師該不該談論政治」也不斷成為網友討論話題。

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NO.9 漠視同學被霸凌甚至帶頭排擠

遇到被同儕霸凌已經很痛苦了，更何況是遇到漠視這一切的老師，藝人嘻小瓜曾自曝自己國中老師在畢業冊留言叫他「人妖」，重創他的身心靈，更表示國中被霸凌是老師帶頭的，引起許多網友抱不平「老師不伸出援手真的很絕望」、「遇到這種老師也不知道該怎麼辦」。

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NO.8 嘲笑、歧視學生等人身攻擊

求學中被老師嚴厲指導很正常，但被嘲笑、其實甚至人身攻擊，儘管只是言語恐會造成一輩子陰影！有網友分享自己國中時被老師誤會偷東西，還被辱罵「賤人」，主播劉芯彤也分享自己曾因發育好，被老師取綽號叫「劉奶儀」讓她成為同儕間的笑柄，「一句玩笑話，可能摧毀孩子的自尊心、信心和同儕之間的關係」。

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NO.7 用記警告、小過威脅學生

求學階段相信大家對警告、小過大過都不陌生，若有嚴重犯錯老師會用這個方式來懲處，但許多人抱怨，遇過老師會用各種理由來記警告、小過，有網友就分享自己因為英語比賽忘記帶字典就被記警告，還有人因為國中留鬍渣被警告、帶球進教室也被記一筆「有時候都不知道自己做錯什麼也被記」。

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NO.6 對學生飆罵三字經、比中指

有學生因為改作業改比較慢被老師痛罵，讓他委屈將影片PO上網，影片中老師不斷催促同學，更在最後嗆「X蛋」，短短幾秒影片讓許多網友傻眼「有需要這麼兇嗎」、「不要把自己的情緒發洩在孩子身上」、「遇過愛罵髒話又比中指的老師，都不怕成為學生的壞榜樣嗎」。

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NO.5 情緒失控翻桌、摔東西

遇到全班成績不理想或是有同學頂嘴，老師不免會加重語氣當面指責，但曾有老師因學生上課秩序不佳，竟連續翻倒學生桌子，還壓到學生的左腳，雖然許多人指責老師情緒控管不當，但也有網友支持老師「國中屁孩一堆，情緒不會失控的老師我真的佩服」、「以前國中有老師蠻可憐，遇到那種班上最惡劣的學生」。

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NO.4 偏心只喜歡成績好的同學

明明犯了一樣的錯，老師卻對成績好的同學偏心，或是明明自己沒有做錯事卻因為成績不好被老師針對嗎？許多網友抱怨自己求學路上就遇過這種老師，還有老師將國小生分成「天堂與地獄」，成績不好還被叫到別班上課，讓許多人直搖頭「國小就被這樣對待真的會有陰影」、「真的有老師會大小眼對成績好的學生比較好」。

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NO.3 踹學生、賞巴掌暴力相向

你有遇過會對學生暴力相向的老師嗎？有網友淚訴自己曾目睹同學被老師狠踹15腳，身體撞到課桌椅不斷發出慘叫聲，該同學更留下永久性傷害，讓許多網友感嘆「那年代這樣打很正常」、「當年的確是比較火爆的年代 大家也都比較敢做事」。

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NO.2 對學生性騷擾、性侵害

在PTT、Dcard上偶爾會有學生以「被老師性騷擾怎麼辦」，新聞上也常常出現老師被踢爆對學生伸出狼爪，曾有台南優良教師被控強制猥褻女學生，受害人數多達31人，引起社會譁然。

根據教育部統計，針對教職員工性侵學生，每年仍有近40件調查屬實，性騷擾案件更是層出不窮，如果遇到性騷擾，可撥打全國保護專線113或警察報案專線110、社會局、教育局。

【網路溫度計】提醒您－



◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎反霸凌專線：0800-200-885

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NO.1 鴨子走路、青蛙跳體罰樣樣來

﻿不管是學校還是補習班相信許多7、8年級生都遇過「少一分打一下」，親子部落客「QQmei」曾在FB上自己自國小、國中都遇過採用這種方式的老師，藤條、課座椅木條都是處罰工具，還有學校老師規定班上只有前10名的學生可以坐椅子，其他人都要跪著上課。

引起許多網友分享慘痛經驗「永遠記得考不好就要整節課跪著上課」、「音樂課吹直笛吹不好也要被音樂老師揍」、「被熱融膠打，整個屁股紫色瘀青」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月17日至2022年03月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『老師做過最傷人的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」