汰換電腦及顯微鏡 北門高中物盡其用助學區中小學

國立北門高中今舉行捐贈顯微鏡及電腦捐贈儀式，校方將汰換的5架顯微鏡及22部電腦檢修後，贈給鄰近4所國中及北門、將軍、七股區等9所小學，參與各校代表也回贈感謝狀給與北門高中，表達感謝之意。

北門高中校長吳俊憲表示，基於資源共享精神，北門高中願盡一份心力，使孩童獲得更完善的教學資源。顯微鏡是中小學基礎自然科學教育的重要設備，希望啟發更多自然科學教育人才。未來能有更多與社區中小學課程交流與互動機會。

教務主任吳彰庭表示，疫情導致遠距離線上教學及視訊課程需求大幅提升，補足硬體設備資源刻不容緩。此批學校重新整理後的再生電腦，提供給偏鄉學童使用，除提升偏鄉資訊教育效能，也落實資源循環再利用；此外，顯微鏡雖略顯年代非新型款式，也能讓學生認識光學與機械結構，完全發揮教具的價值。

上午捐贈儀式安排在北門高中舉行，由吳俊憲主持，邀請將軍國中謝元入、北門國中林永上、將軍國小陳雅君、蚵寮國小王建堯、雙春國小林佑霖、北門國小姜秋蘭、長平國小許國煌等校長及佳興國中組長姜美純、蚵寮國小主任陳柏宏等人與會，家長會長林昆德也出席。