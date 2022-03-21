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台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

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弘光資工系副教授指導無人機團隊 巡檢高山電塔

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大大資工系副教授張成榮到光華高工向師生介紹無人機。圖／弘光科大提供
弘光科大大資工系副教授張成榮到光華高工向師生介紹無人機。圖／弘光科大提供

303大停電，國人越來越重視電力穩定供應，靠無人機也能進行高山電塔巡檢，弘光科技大學資訊工程系副教授張成榮日前到台中市光華高工與師生分享無人機創新發展及多元應用，提到俄烏戰爭使用無人機當轟炸武器，讓師生大開眼界；他說無人載具應用越來越廣泛，去年與工研院合作搭載救援醫療箱，進行高山投擲物資任務，還率領團隊用無人機執行高山電塔巡檢，堪稱國內創舉。

張成榮表示，無人飛行載具從市場上分類，分層消費型、商業型、國防軍事，最近國際關注的俄烏戰事，便用價值數百萬美元的無人機作戰，不僅可以搭載彈藥，減少操作人員傷亡，作戰半徑至少還可達300公里，比傳統武器價格成本相對低廉，是戰場上的新利器，也從無人機就業、群飛演出、航測繪圖、雷達掃描等闡述市場需求，多元的無人機應用讓高中生拿出筆記，認真聽講。

日前全台大停電，張成榮指出，去年他與台電公司合作，進行海拔3000公尺以上的高壓電塔巡檢，花了近一小時飛行46.5公里，檢查79座電塔；另與工研院材化所合作，用一台以高壓氫氣瓶為主要燃料電池的無人直升機，搭載救援醫療箱，總起飛重量逾28公斤，飛往海拔3167公尺的新達山屋，載運至高點3246公尺的高度投擲物資。

張成榮表示，去年帶領著系上講師呂政原、簡士翔同學及專注於小型無人機、無線遙控飛行系統研發的田屋科技工程師團隊，以田屋生產製造的直升機AXH-E230機型，在台電員工的帶領下，行跨中央山脈，巡檢79座隸屬於中部區管轄的高壓電塔，不僅比傳統巡檢方式節省時間，更提升人員的安全性。

張成榮說，高山常有不穩定的氣流，執行任務時，在高海拔飛行空氣密度低，氣動力效益較差，爬升時容易耗電，一下子要從800多公尺爬升到3000多公尺，團隊使用抗環境性能較好的單旋翼直升機執行任務，事前為了確保能穩定、安全飛行，特地到武嶺測試，取得執行數據後再執行任務。

張成榮說，執行高山電塔巡檢，必須要輸入每個電塔的GPS確認位置，確保巡檢時不會漏掉其中任何一個電塔，不過執行上仍有風險存在，在高山沒有無線通訊，無法隨時監控，只能選擇「沉默飛行」，讓無人機在斷訊的狀態下自動導航，執行完任務再飛回目的地，雖然事後檢查影片，在某些高度過於接近電塔，不過，有第一次的經驗，下次再執行相同任務，只要把飛行高度調高就能固定的巡檢。

直升機 停電 台電

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