「這試卷」只有高雄有？北部人直呼沒看過 學生們集體崩潰

臉書近日流傳一則貼文，有網友分享學生時期常用的試卷「隨堂測驗卷」，熟悉的白底紅字勾起不少人的校園回憶。沒想到的是，這樣的回憶可能只有高雄小孩才懂。

一名網友分享國高中常使用的「隨堂測驗卷」，配上「竟然只有高雄人用過嗎...」的文字，吸引了許多高雄網友朝聖，紛紛tag自己其他縣市的朋友，質問是否真是如此。

白底紅字的「隨堂測驗卷」是高雄小孩的校園回憶。圖／翻攝自臉書

只見許多北部網友們真的直呼「沒看過」，讓高雄朋友們崩潰哀嚎，「哭啊我兩個北部室友都沒看過」、「幾乎所有非高雄人的同學都沒看過」、「北部沒有欸！」、「（北部同學）真的沒用過」。

對此，網友們也透露隨堂測驗卷的用法，主要用途除了拿來當早自習小考的試卷、罰寫外，學生們更常寫上悄悄話、畫些小插圖，在課堂間偷偷傳給朋友，對高雄小孩來說可說是共同的校園回憶。

不過也有屏東、台中、彰化的網友現身說法，指隨堂測驗卷並非高雄專利，「屏東也有啊！超好用的」、「屏東人也會用啊」、「員林這邊有用過」、「台中國中必有，高中要看學校」、「感覺中南部好像都用過，不過真的問到北部人幾乎沒用過」。