桃園經國國中改制高中 地方怨壓縮校地空間籲懸崖勒馬

桃園市桃園區經國國中將改制為經國高中，並在明年招生，其中6班為高職、2班為高中。民代、教團批評，先前萬人連署要求撤回經國高中校地解編計畫，市府卻視若無睹，不僅升學問題無解，也壓縮校地空間，呼籲懸崖勒馬。教育局表示，經國國中改制後約可提供800個名額，部分學校因少子化逐年減班，全市高中數仍可因應南崁都市計畫區就學需求。

桃市府先前向內政部營建署提出變更計畫，欲將桃園區唯一一塊可作為經國高中的文教用地，解編成住宅用地。立委萬美玲與多名國民黨議員發起「經國高中預定地」連署活動，要求市府主動撤回變更計畫，再討論徵收問題。不過桃園市長鄭文燦日前證實已著手籌備經國國中改制為經國高中。

「冒然解編是為了誰？」萬美玲表示，市府1年有1400億預算，花60多億徵收桃園區就能再多1間市立高中，如果怕負擔大也可逐年編列，但市府仍一意孤行，也不開公聽會；先前龜山區大崗高中籌備過程就相當耗時且手續繁雜，市府卻稱經國高中1年後就可以招生，「為什麼這麼急？」

議員林政賢、簡智翔說，經國國中校地面積僅3公頃，接下來還要設高中部，硬體資源不足下，勢必壓縮教室和場地空間，經國國中家長都怨聲載道。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，桃園市北區長期以來技高商業類科不足，市府卻只規劃設6班高職，而高中僅設2班，未來師資配置、課程規劃都是問題。

張瓊方也提到，完全中學因校務運作複雜，現有完全中學多致力分家，結果桃園市反其道而行，又設立1所完全中學，還要結合普高、技高、國中部，跨越複雜學制，未來對學校行政都是災難。

教育局教育設施科長鍾佳惠表示，原經國高中預定地的土地市價近70億元，但全市高中全年預算約50億元，若以價購土地取得用地，再加上興建工程款，將排擠其他教育經費。

鍾佳惠表示，改制後經國高中有6個高職班，每年招收約300名學生，3個年級共約800人，可改善現在商科南北分配不均的情形，另經國國中有預留部分空地，後續將增建教室提供高中部使用，也會依據未來學生數量，調整全校教師編制。