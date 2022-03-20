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家扶中心矽品助學獎助學金頒獎 首次增高中組獎項名額

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心今天在豐原區豐圳里活動中心辦理「矽品助學─獎助學金頒獎典禮」。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區豐圳里活動中心辦理「矽品助學─獎助學金頒獎典禮」。圖／北台中家扶中心提供

北台中家扶中心今天在豐原區豐圳里活動中心辦理「矽品助學─獎助學金頒獎典禮」，北台中家扶中心感謝矽品公司家扶佰元俱樂部始終如一的善心義舉，今年矽品助學，更首次新增高中組獎項名額，幫助更多兒少求學路。

長期致力於公益的矽品公司，體會到透過教育協助弱勢下一代脫離貧窮重要性，持續關心兒少就學，挹注獎助學金，矽品公司總務警勤處經理徐美惠表示，矽品家扶佰元俱樂部迄今，已經第21年，累計捐款金額達7700萬，秉持回饋社會、參與公益之精神，年年提供獎助學金。

今年新增10名高中職學生的獎項，加上原有的100名國中小學童，共110名學生受惠，獎助學金能補足家扶兒少就學資源的不足，添購參考書及學用品，讓學習事半功倍。

北台中家扶中心主任劉正文表示，透過此次頒獎典禮，讓成績進步和樂群助人的兒少上台領到屬於自己的榮耀，也增進他們迎向未來的信心，他感謝矽品公司今年增加高中組獎助學金的名額，讓正值思考職涯方向的學生，對未來工作有更清楚的輪廓。

就讀機械科的小凱，在單親家庭長大，學習認真負責，他感謝矽品公司提供獎助學金，透過今天的活動認識矽品公司，小凱期許自己未來能發揮專長，有穩定工作，用自己的力量照顧辛苦的媽媽，有能力時也要像矽品人員，貢獻自己的一技之長，加入回饋社會的行列。

北台中家扶中心今天在豐原區豐圳里活動中心辦理「矽品助學─獎助學金頒獎典禮」。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原區豐圳里活動中心辦理「矽品助學─獎助學金頒獎典禮」。圖／北台中家扶中心提供

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