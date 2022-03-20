快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

雄中百年校慶公益路跑 逾2000人清晨開跑

中央社 / 高雄20日電

為慶祝創校百年，雄中75級校友發起「雄中百年校慶公益路跑」，今天清晨2000多人從雄中一路沿綠園道跑到蓮池潭折返，聯絡校友感情、慶祝雄中首個百年生日

2000多名師生、校友與愛好長跑的民眾今天清晨聚集在雄中校園，參加雄中75級校友組成的「雄大組」發起「雄中百年校慶公益路跑」。大隊人馬在鳴槍後從雄中校園出發，分成6k、10k、21k等3組不同距離的比賽，沿途經鐵路地下化後原鐵道新建成的綠園道，跑到蓮池潭折返，場面熱鬧。

負責籌備路跑活動的雄中75級劉德章、胡家碩、顏銘賢、黃立華等校友透過新聞稿表示，原本同屆分居各地的校友就有組成「跑馬團」一起團練，常一起參加全國各地馬拉松賽，聯絡感情；這次適逢百年校慶，受母校之託，讓平常跑馬拉松的校友們與高雄市民藉此機會聯誼慶祝，意義重大。

本身也是雄中72級校友的校長莊福泰指出，「雄中百年校慶公益路跑」是雄中首次舉辦路跑，號召在校師生、校友和熱愛長跑運動的民眾共襄盛舉，以慶祝創校以來第一個百年生日，也健康身心。

除了路跑，「雄大組」校友也為雄中百年校慶籌辦一連串活動，包含張簡永祥、李佳言、陳西坤等人到家扶贈書；洪震聖率隊淨灘；陸建安、梁丁文領團登山；胡家碩、張富祥舉辦「百K縱騎」；陳西坤、楊鎮榮、吳仁傑、黃昭貴也登玉山慶祝。並有王子文、邱皇儒、林嘉志、陳維偉、蔡明宏、吳立森等不同屆校友協辦活動，為4月1日將登場的校慶慶典暖身。

校方預告，雄中百年系列活動將以4月2日的「雄中百年校慶晚宴」壓軸，在高雄萬豪酒店席開150桌、邀請1800名校友參加，展現雄中人的凝聚力。

路跑 生日 馬拉松

延伸閱讀

雄中百年校慶公益路跑 沿台鐵地下化綠廊道跑出青春

台北海大56周年校慶 蔡英文：海洋是台灣最重要的出路

南投縣新街國小百年校慶 祖孫三代慶祝母校生日快樂

高雄大學校慶 陳其邁勉繼續成為城市象徵

相關新聞

桃園經國國中改制高中 地方怨壓縮校地空間籲懸崖勒馬

桃園市桃園區經國國中將改制為經國高中，並在明年招生，其中6班為高職、2班為高中。民代、教團批評，先前萬人連署要求撤回經國...

家扶中心矽品助學獎助學金頒獎 首次增高中組獎項名額

北台中家扶中心今天在豐原區豐圳里活動中心辦理「矽品助學─獎助學金頒獎典禮」，北台中家扶中心感謝矽品公司家扶佰元俱樂部始終...

雄中百年校慶公益路跑 沿台鐵地下化綠廊道跑出青春

今年高雄中學創校100年，4月1日將舉行百年校慶慶典，「雄中百年校慶公益路跑」今天清晨鳴槍，有2千多人參與。路線由雄中校...

台南3校小學生摸文蛤、牡蠣及魚貨拍賣 認識永續漁業

台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫（USR）以聯合國永續發展目標（SDGs）設計永續漁業課程，邀請七股建功國小、佳里子...

南投縣新街國小百年校慶 祖孫三代慶祝母校生日快樂

南投縣新街國小創校百周年，今天舉辦校慶，各地校友返校慶祝，不少人三代都是新街國小校友。校長陳景元說，學校將朝科技化發展，...

思賢幼兒園學童化身小小導覽員 解說中港大排生態圈

幼童也能當生態導覽員，新北市思賢國小幼兒園幼童帶領社區民眾及學校鄰近幼兒園學生，到學校校園以及附近的新莊中港大排進行生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。