快訊

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣新街國小百年校慶 祖孫三代慶祝母校生日快樂

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉新街國小百年校慶，歷屆校友回學校與學弟妹一起慶祝母校百年生日快樂。圖／南投縣政府提供
名間鄉新街國小百年校慶，歷屆校友回學校與學弟妹一起慶祝母校百年生日快樂。圖／南投縣政府提供

南投縣新街國小創校百周年，今天舉辦校慶，各地校友返校慶祝，不少人三代都是新街國小校友。校長陳景元說，學校將朝科技化發展，成立行動學習教室，新街國小棒球隊更揚名全國，加深校友對母校認同，下個百年更精彩。

名間鄉新街國小百年校慶，共培育7699名學生，以「新街百年風采育才7699」規劃慶祝活動，邀請全國各地校友回母校，一起切蛋糕同樂。南投縣長林明溱主持行動學習教室揭牌，開啟新街國小學習新里程碑。立委許淑華、縣議員史雪燕、陳翰立、賴燕雪、名間鄉長陳文德、縣長特助林儒彬都出席致意。

許淑華及欣美創意園區董事長蔡啟程頒獎表揚傑出校友及三代同堂以上校友家族，林儒彬也頒發感謝狀給傑出校友廖大墝及蔡啟程，感謝他們捐贈平板電腦及調整式課桌椅等充實行動學習教室教學所需。

林明溱說，教育是本縣發展的基石，他努力爭取經費改善校園環境，擔任縣長後更勤走全縣國中小，了解學校教學需求，克服縣府財政困難，改建老舊教室及操場、籃球場等教學環境。

新街國小走過百年培育7699名校友，在社會上多是棟樑之材，相當不容易，在歷任校長用心經營下，縣府大力補助改善老舊設施、操場排水設施及停車場，並爭取國有地撥用，完善棒球訓練場地，成為本縣少棒搖籃之一，去年11月新街國小少棒隊更在中信盃全國少棒錦標賽奪冠，成為百年校慶最好的禮物。

名間鄉新街國小百年校慶，縣長林明溱和校友共同啟用行動學習教室。圖／南投縣政府提供
名間鄉新街國小百年校慶，縣長林明溱和校友共同啟用行動學習教室。圖／南投縣政府提供
名間鄉新街國小百年校慶，校友回學校慶祝，不少人三代同堂都是新街校友。圖／南投縣政府提供
名間鄉新街國小百年校慶，校友回學校慶祝，不少人三代同堂都是新街校友。圖／南投縣政府提供

許淑華 南投 林明溱

延伸閱讀

綠營南投縣長民調不公布 立委許淑華：違反民主程序

錢籌到了！南投草屯、竹山親子公園 拚今年底完工

未登記工廠319大限將屆 林明溱撂狠話：別怪斷水斷電

邀年輕人進戲院看布袋戲素還真 許淑華：沒想到竟爆場

相關新聞

南投縣新街國小百年校慶 祖孫三代慶祝母校生日快樂

南投縣新街國小創校百周年，今天舉辦校慶，各地校友返校慶祝，不少人三代都是新街國小校友。校長陳景元說，學校將朝科技化發展，...

思賢幼兒園學童化身小小導覽員 解說中港大排生態圈

幼童也能當生態導覽員，新北市思賢國小幼兒園幼童帶領社區民眾及學校鄰近幼兒園學生，到學校校園以及附近的新莊中港大排進行生態...

高中延後到校影響打掃 學校須循民主程序溝通

高中「延後到校」議題引起社會關注，教育部宣布今年8月起每週至少4天早自習時間，由學生自主規劃運用，部分學校擔心影響校園打...

影／苗栗「籃運搖籃」大倫國中跑道及光電球場落成啟用

苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，大倫素有苗栗籃球運動搖籃的美稱，培育出眾多好手，這次光電球場由太陽...

迎接兒童節 桃園兒童玩具圖書館辦展迎客

桃園市立圖書館舉辦「桃園兒童藝術節」系列活動，其中，3月20日至5月1日在成立1周年的兒童玩具圖書館舉辦「玩具共和國」展...

蛋缺價漲居高不下 台南國小營養午餐強調用蛋不打折扣

雞蛋價格近來飆漲，台南市零售蛋價過年後維持在每台斤45元以上、近日更漲到近50元，而且經常缺貨。有公家機關員工反映，委外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。