南投縣新街國小百年校慶 祖孫三代慶祝母校生日快樂

南投縣新街國小創校百周年，今天舉辦校慶，各地校友返校慶祝，不少人三代都是新街國小校友。校長陳景元說，學校將朝科技化發展，成立行動學習教室，新街國小棒球隊更揚名全國，加深校友對母校認同，下個百年更精彩。

名間鄉新街國小百年校慶，共培育7699名學生，以「新街百年風采育才7699」規劃慶祝活動，邀請全國各地校友回母校，一起切蛋糕同樂。南投縣長林明溱主持行動學習教室揭牌，開啟新街國小學習新里程碑。立委許淑華、縣議員史雪燕、陳翰立、賴燕雪、名間鄉長陳文德、縣長特助林儒彬都出席致意。

許淑華及欣美創意園區董事長蔡啟程頒獎表揚傑出校友及三代同堂以上校友家族，林儒彬也頒發感謝狀給傑出校友廖大墝及蔡啟程，感謝他們捐贈平板電腦及調整式課桌椅等充實行動學習教室教學所需。

林明溱說，教育是本縣發展的基石，他努力爭取經費改善校園環境，擔任縣長後更勤走全縣國中小，了解學校教學需求，克服縣府財政困難，改建老舊教室及操場、籃球場等教學環境。