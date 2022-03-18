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影／苗栗「籃運搖籃」大倫國中跑道及光電球場落成啟用

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，籃球隊員活力十足地表演「球動青春」，展現球技及訓練過程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，籃球隊員活力十足地表演「球動青春」，展現球技及訓練過程。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，大倫素有苗栗籃球運動搖籃的美稱，培育出眾多好手，這次光電球場由太陽能廠商協助在戶外建置，也是縣內第8座光電球場，興建未使用政府經費，盼 創造多贏局面，並讓大倫球員在國中籃球甲級聯賽（JHBL）再創佳績。

苗栗縣教育處指出，縣長徐耀昌前年參加大倫校慶，發現操場跑道有多處補丁，周圍鳳凰木樹根破壞跑道鋪面的情況也嚴重，使用上有安全疑慮，立即交代盡速改善。經各界協助爭取，獲教育部體育署跑道整建經費756萬元，縣府配合款84萬元，共840萬元辦理跑道整修，採用國際田徑場地同等級的合成橡膠跑道，以滿足學生教學活動、社區居民休閒運動需求。

大倫國中的太陽能光電新建工程是縣內數一數二的大型案件，業者配合協助將校內的戶外球場改造成可遮曬的光電球場，場地容納2座籃球場及1座排球場，業者可運用頂篷空間施設太陽能板。大倫校長吳源有指出，校內太陽能光電工程總設置容量達1210.11瓩，光電球場發電量269瓩，首年可發電約29.5萬度，相當於供應84戶家庭年用電量，每年減少3445公噸碳排放量，球場光電板作為屋頂還能解決酷熱運動的不適。

教育處表示，苗栗縣近年已獲教育部補助1億2450萬元經費，在縣內共整建14座的半戶外球場，另外也設置8座光電球場，分別位於竹興、鶴岡、蟠桃、新興、新南國小及照南、大倫國中、縣立苑裡高中等校，提供縣民舒適並兼具環保的運動空間。

徐耀昌指出，大倫國中是縣內籃運的搖籃，為讓縣內各球隊能穩定發展，目前有3家企業分別針對大倫、明仁、苗商等校，每年贊助100萬元培訓經費，期盼孩子更精進球技為苗栗爭光。

苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，場面熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，場面熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，場面熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，場面熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，籃球隊員活力十足地表演「球動青春」，展現球技及訓練過程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，籃球隊員活力十足地表演「球動青春」，展現球技及訓練過程。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，其中光電球場容納2座籃球場及1座排球場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，其中光電球場容納2座籃球場及1座排球場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，其中光電球場容納2座籃球場及1座排球場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣大倫國中操場跑道及光電球場上午配合校慶落成啟用，其中光電球場容納2座籃球場及1座排球場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌 教育部

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