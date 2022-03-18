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迎接兒童節 桃園兒童玩具圖書館辦展迎客
桃園市立圖書館舉辦「桃園兒童藝術節」系列活動，其中，3月20日至5月1日在成立1周年的兒童玩具圖書館舉辦「玩具共和國」展覽， 除了展示從古至今各式各樣的玩具，並規畫一連串遊戲活動，如陀螺挑戰賽、玩具交換活動、夏日水嘉年華等，讓兒童從體驗中度過歡樂滿載的兒童節。
兒童玩具圖書館座落於大湳森林公園，館內圖書區館藏約1萬5000冊，遊戲區有600組以上玩具以及5大類數位互動設施，建立出完善、有趣的親子共學天堂。
這次展覽除了展示來自美國、荷蘭、芬蘭、義大利、新加坡、日本等11館的特色玩具，更特別規畫「玩具變變變」展覽區，介紹台灣從古時候的童玩到現在流行的電玩；另外親子也可到表演區和體驗區，閱讀故事繪本並實際動手DIY體驗。
市圖館長姚敦明表示，玩具展覽除了讓觀眾可以感受到不同年代的玩具魅力之外，也邀請「如果兒童劇團」帶來熱鬧活潑的兒童劇演出，喜歡聽故事、看表演的親子千萬不能錯過。
桃園兒童藝術節4月2日至4月5日將在平鎮新勢公園舉辦主場活動，除規劃新馬戲展演、工作坊及兒童藝術體驗區，也由六藝劇團演出兒童劇「超越極限運動會」。六藝劇團演員今天先在兒童美術館快閃演出。演員除了跳舞，也揮舞象徵力量和運動精神的大旗，讓現場氣氛更加熱烈，演出後現場準備有獎徵答，精美的禮物讓學生們愛不釋手。
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