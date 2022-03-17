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復育原生種 汐止國小學童、議員種高砂百合

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國小小朋友協同校長、新北市議員張錦豪，一同進行台灣百合的復育活動。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小小朋友協同校長、新北市議員張錦豪，一同進行台灣百合的復育活動。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓孩子們認識植物愛護環境，汐止國小規劃了香草植物等課程，其中一堂課，也讓小朋友協同校長、新北市議員張錦豪，一同進行台灣百合的復育活動，在學校後方的石頭擋土牆上種植台灣原生種的高砂百合，孩子們都很期待看到明年花開。

小朋友上課地點是前往校園後方規劃的香草園區，園區內除了種植不少香草及其他植物，也特別進行台灣百合復育教學，老師拿著百合花苗介紹植物的特性，而最重要的是待會大家都要在後方的石頭坡上都種上一株，不止小朋友用心學習，因為，待會也要和小朋友們一起種植，所以，新北市議員張錦豪也旁邊聽的好認真。

新北市議員張錦豪說，汐止國小推動環境生態教育，很高興將大自然融入教學中，讓小朋友參與種植台灣原生種高砂百合，沿著石頭縫讓花自然生長，剛老師有說大概一年會開花結果，很開心在汐止沿著基隆河畔有這麼美的風景、這麼美的學校，這麼好的生態教育。

汐止國小校長王俊杰表示，利用學校這幾年開闢的香草植物園區進行種植高砂百合的活動，讓小朋友透過親手種植，平常維護照顧，進而愛護自然愛護學校，也讓小朋友在畢業前能夠看到自己種植的高砂百合美麗盛開，讓他們在畢業前夕也能留作紀念。

老師講解完後，進入實做課程，先由校長及議員張錦豪先將台灣原生種百合，找到適合的位置種下，接著每位小朋友也拿起濕土包覆在花苗底下，用雙手做成圓形並且壓實，然後，也在這面石頭牆上找出空間種下去，學生們都很開心，也很期待明年百合花盛開。

汐止 基隆

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